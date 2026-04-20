Las famosas tartas de queso de 1 euro preparan su llegada a Palma: esto es todo lo que se sabe de la nueva apertura en Mallorca

La conocida marca 99Cheesecake, famosa por sus tartas de queso por menos de 1 euro, está cada vez más cerca de desembarcar en Mallorca, donde abrirá un nuevo local en la zona de Sindicato, según apuntan sus últimas comunicaciones. La posible apertura llega tras meses de insistencia por parte de seguidores en redes sociales, que han pedido de forma recurrente la llegada de la cadena a la isla. El anuncio no ha sido formalizado con fecha concreta, pero los últimos movimientos de la marca han disparado la expectación.

Un crecimiento acelerado por toda España

En los últimos meses, 99Cheesecake ha protagonizado una expansión meteórica, con la apertura de hasta 9 tiendas en solo 3 meses, consolidando su presencia en distintas ciudades del país. Cada inauguración ha venido acompañada de largas colas y una gran acogida por parte del público, atraído tanto por el precio como por el concepto del producto. Este rápido crecimiento ha convertido a la marca en uno de los fenómenos más llamativos dentro del sector de la repostería en España.

Uno de los principales atractivos de 99Cheesecake es la posibilidad de personalizar las tartas, adaptándolas al gusto del cliente con diferentes ingredientes y combinaciones. Además, la cadena ha apostado por desarrollar recetas exclusivas y versiones más elaboradas dentro de su catálogo.

Una pista clave: la cheesecake de ensaimada

En su último vídeo publicado en redes, la marca ha dejado entrever uno de los detalles que más ha llamado la atención: están trabajando en una cheesecake de ensaimada, un guiño claro a la gastronomía mallorquina. Este movimiento ha sido interpretado por muchos seguidores como una señal de que la apertura en la isla es inminente. Aunque todavía no hay una fecha oficial de inauguración, todo apunta a que la llegada de 99Cheesecake a Mallorca es cuestión de tiempo.