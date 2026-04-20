Antes que nada, después de todo

Salud, colega, hay que seguir para adelante después de todo. Como dicen los cubanos: ¡pa’lante!, ¡pa’ tras ni pa’ coger impulso! Entonces tómese un descanso, una copita, se lo merece, cómo no. Ya está en Palma. Relaje, antes que nada. Lo ha dicho la primera dama local con precisión de cirujana. «No todo el mundo que llega es un delincuente, pero tampoco un ser de luz». Aplausos. ¿Esoterismo balear o pura estadística?

Antes que nada, usted siga disfrutando la copa. Si quiere, pida otra, le invito. En la frase luminosa para los anales de la historia, estoy del lado después de la coma. Las tres últimas palabras. Al menos eso diría mi madre y a las madres no se les discute. Usted me entiende.

Le he dicho que se relaje, pero no que se enferme. Por favor. No se enferme. A ver si nos entendemos. Lo advierten las noticias después de todo. El 44% de pacientes sufre demoras de más de siete días en Atención Primaria. Dato, no opinión. Necesitamos manos y cuerpos fuertes y alimentados. Potentes. Se viene el verano y habrá otro récord de turistas en las islas del pecado. Pleno empleo y trabajadores pobres. Para sorpresa de nadie, nadie se sorprende después de todo. Venga, hombre. No sea tímido, amigo, pida otra con confianza. No olvide que en la frase luminosa para los anales de la historia estoy del lado después de la coma. Las tres últimas palabras. Exacto, como dice mi madre.

Entonces mientras usted se distiende, cañita tras cañita, copita tras copita, le cuento que para los alemanes las vacaciones son casi un derecho constitucional. Creo que para el español también. Al menos debería serlo como la alimentación, la educación y otras nimiedades. Recuerde: un derecho constitucional. Por eso también parece que se democratiza el boom de la construcción. Vaya bomba. Antes que nada, empiezan las obras de mejora en Marivent. Lo primero es lo primero. Además de arreglarse las fisuras en la cubierta de la terraza de la primera planta del edificio principal, se sustituirán piezas de piedra de marés erosionadas en la fachada sur, entre otros retoques reales y necesarios. Ya era hora. Es la más expuesta a la intemperie después de todo. El problema es que se prolongarán hasta diciembre. Se viene un verano difícil y un otoño para el olvido. Mucho ruido, polvo y suciedad. A ver si en el invierno remontan. Pobre gente.

Me quedan pocas líneas y aún lo veo desanimado, la mirada perdida, la mente en blanco, tal vez con cierta paz. La magia de Xisco Alario una vez más. Claro, quizás sea hora de que beba un café. Mientras revuelve el azúcar le cuento que el 12 de agosto habrá un eclipse total de sol. ¡Qué bello! Como no puede ser de otro modo, los precios de los hoteles se fueron hasta las nubes (¡qué chiste malo!) y todo se desbordará para sorpresa de nadie. ¡Qué feo! Pero no se aflija. Sea luminoso como la flaca estupenda que en este instante está leyendo (¡gracias! y emoji de corazón) y ahora riendo (¿miento?). ¡Qué bonita! Por suerte, hay clima de verano. A vivir, a vivir. Después de todo, algo es algo, antes que nada.