Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
Una cantidad que se suma después a su salario base
Marisol Plaza Sánchez
El inicio de la temporada turística en Ibiza ya empieza a reflejarse en los ingresos de quienes trabajan en el sector servicios. La influencer @emilianaxel ha compartido un vídeo en el que muestra las propinas que ha recibido durante su primera semana en un restaurante de sushi de la isla, un contenido que rápidamente ha generado interés en redes sociales.
En la grabación, la creadora detalla las cantidades obtenidas día a día, con una progresión que va desde los 50 hasta los 125 euros. Según explica, en total ha llegado a ganar 125 euros en propinas durante su primera semana de trabajo, una cifra que considera positiva teniendo en cuenta que se trata del arranque de la temporada. Además, subraya que este dinero es independiente de su salario base, lo que incrementa de forma notable sus ingresos reales.
El inicio de temporada
El vídeo se ha grabado en el comienzo de la temporada alta en Ibiza, un periodo clave para la economía local en el que el aumento del turismo internacional suele traducirse en más empleo y mejores oportunidades dentro del sector de la hostelería. En este contexto, las propinas pueden representar una parte importante del sueldo de camareros, cocineros y otros trabajadores vinculados a la restauración, especialmente en zonas con gran afluencia de visitantes extranjeros como Ibiza.
Más allá de compartir su experiencia puntual, la influencer plantea convertir este formato en una serie semanal. La propuesta ha generado interacción entre sus seguidores, que se interesan por conocer cuánto puede llegar a ahorrar en los próximos meses y si estas cifras se mantendrán o aumentarán a medida que avance el verano.
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