Adiós a las llamadas comerciales desde móviles: el Gobierno impone el nuevo "prefijo 400" para frenar estafas
El Ministerio para la Transformación Digital revoluciona la telefonía: las empresas tendrán prohibido usar números móviles para publicidad
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha activado una de las medidas más contundentes contra el fraude telefónico en España. Según la nueva ley Antiestafas del Gobierno publicada en el BOE, se ha establecido un cambio que transformará la pantalla de tu teléfono: la creación del prefijo 400 para identificar de forma exclusiva las comunicaciones comerciales.
Este dato es el más relevante de la nueva normativa: a partir de octubre de 2026, todas las empresas que realicen llamadas de prospección comercial estarán obligadas a utilizar este nuevo rango de numeración. Si te llama un número que empieza por 400, sabrás antes de descolgar que se trata de una empresa vendiendo un producto o servicio.
Prohibición de los números móviles para ventas
Uno de los puntos clave de esta ley es el fin de una de las estrategias más utilizadas por los "comerciales" y estafadores: llamar desde un número móvil convencional (que empiece por 6 o 7). La normativa prohíbe taxativamente el uso de numeración móvil para realizar llamadas comerciales.
El objetivo es evitar que los usuarios descuelguen pensando que se trata de un particular, una táctica que a menudo derivaba en intentos de suplantación de identidad. A partir de la entrada en vigor de esta medida, cualquier llamada comercial que recibas en tu dispositivo solo podrá proceder de:
- El nuevo prefijo 400: Específico para ventas.
- Números geográficos: Los prefijos provinciales de toda la vida.
- Rangos gratuitos: Números que comiencen por 800 o 900.
Bloqueo de llamadas internacionales y "SMS fantasma"
La ofensiva del Gobierno no se detiene en los números de voz. La ley impone a los operadores la obligación de aplicar filtros técnicos automáticos para proteger al ciudadano de las estafas más comunes:
- Coto al "spoofing" internacional: Los operadores deberán bloquear las llamadas que provengan del extranjero pero que intenten aparecer en tu pantalla con un número español (prefijo +34).
- Registro de alias para SMS: A partir de junio de 2026, se acaba la impunidad de los mensajes de texto. Solo las empresas que registren su nombre en una base de datos oficial gestionada por la CNMC podrán enviar SMS con un alias (como "Tu Banco" o "Correos"). Los operadores bloquearán automáticamente cualquier mensaje que proceda de una entidad no verificada.
- Llamadas unidireccionales: Los nuevos números que empiezan por 400 serán exclusivamente para emitir llamadas. Esto significa que el usuario no podrá devolver la llamada a ese número, evitando posibles cargos adicionales o engaños en el retorno de la comunicación.
Multas y protección al consumidor
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas o los operadores no quedará impune. La norma se remite al régimen sancionador de la Ley General de Telecomunicaciones, con multas que buscan disuadir estas prácticas intrusivas y fraudulentas.
Con esta regulación, España se sitúa a la vanguardia en la lucha contra el spam telefónico y las ciberestafas, devolviendo al usuario la capacidad de decidir, con información real en pantalla, si desea o no atender una llamada.
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