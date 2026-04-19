La mallorquina Elisabeth Reynés representará a España en Miss Mundo 2026

La mallorquina Elisabeth Reynés, de 22 años, ha sido elegida nueva representante de España en el próximo concurso de Miss Mundo 2026 en una gala celebrada en Gran Canaria.

Elisabeth mide 1,71 cm., es graduada en Gestión de Alojamientos y está cursando la carrera universitaria de Dirección Hotelera en la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Como primera dama de honor resultó elegida María Miguel Espí, representante de Comunidad Valenciana, mientras que la representante de Tenerife, Carla Castro, fue elegida segunda dama de honor.

Completaron el Top 5 de finalistas las representantes de Barcelona, Dana Bombardó, y Canarias, Alexia Hernández. El resto del Top 15 semifinalista lo completaron las representantes de Ceuta, Granada, Las Palmas, Lugo, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona, Teruel y Zamora.

Cita en Vietnam

Tras la victoria de este sábado, Elisabeth acudirá a representar a España en el próximo Miss Mundo 2026, que tendrá lugar en Vietnam del 9 de agosto al 5 de septiembre.

La gala ha sido dirigida por Cres del Olmo y su organización, Nuestra Belleza España, quien es director nacional de la marca Miss Mundo en nuestro país.

Tal y como su lema indica, “Belleza con un propósito”, en el concurso de Miss Mundo no solo se valora la belleza, sino un conjunto de cualidades y valores, entre ellos el más importante es una causa social que apoye cada candidata en su provincia y que justifique su año de reinado y la plataforma que le otorga una marca como Miss Mundo.

Cabe resaltar que, a nivel nacional, no hay desfile en traje de baño tal y como no lo hay internacionalmente desde hace muchos años.

El concurso de Miss Mundo es el más antiguo del planeta de los que siguen vigentes y tiene más de setenta años de historia.

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Entre las españolas más destacadas podemos encontrar a Carmen Cervera (la Baronesa Thyssen, dama de honor en 1961), Bárbara Rey (semifinalista en Miss Mundo 1971), Lorena Bernal (finalista en 1999), Carla Barber (finalista en 2011) o la catalana Mireia Lalaguna, primera y única española en ganar Miss Mundo para nuestro país en la historia, entre otras.