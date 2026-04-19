¡Ay, madre mía, qué trasiego de guardarropas llevamos este año! Buscar una explicación lógica a este tiempo solo nos lleva a confirmar un cataclismo estilístico en plena Vía Roma. Porque vamos a ver, lo de «en abril, aguas mil» siempre fue una promesa para el campo, pero ahora parece una amenaza directa contra nuestra estabilidad emocional y el espacio útil de nuestras cajoneras.

Estamos en ese punto crítico de la primavera isleña donde salir de casa es un deporte de riesgo, no por el tráfico de las Avenidas, sino porque no sabes si acabarás el día con un golpe de calor o con los primeros síntomas de una hipotermia. El cambio de armario se ha vuelto una ruleta rusa textil.

Pero oigan, tampoco hay que dramatizar, que peor sería no tener isla. Mientras el cielo decide en qué estación quiere quedarse, nosotros seguimos aquí, con una sonrisa, la terraza llena y el variat en la mano. Que el gregal sople, que caigan cuatro gotas, que se enfríe la noche... porque cuando el sol de Mallorca vuelve a asomarse entre nubes, señores, no hay lugar en el mundo que se le parezca.

Y a continuación, con paraguas o sin él, les contamos todo lo que ha ocurrido esta semana en nuestra siempre imparable crónica social.

Exposición de Studio Gallery

Pocas veces, una exposición invita a respirar hondo nada más entrar. La obra de William Cobert hace exactamente eso. El pintor minimalista, cuya trayectoria arranca entre las costas del Pacífico costarricense y las influencias de los grandes maestros belgas y franceses del siglo XX, presenta una serie de piezas que hablan en voz baja y dicen mucho.

Sus lienzos, de gran formato, destilan esa calma que solo se consigue cuando el artista sabe exactamente qué sobra. Armonía, silencio y color justo. No más, no menos. Sus obras ya cuelgan en casas de Costa Rica, Suiza, Francia, Alemania e Italia, y ahora tienen una cita en Mallorca.

Ha valido la pena acercarse a la exposición de Studio Gallery Mallorca, con Carmen Rueda al frente, un marco perfecto para dejarse llevar por todo lo que Cobert tiene que contar.

Una tradición que no necesita explicación

Hay algo que no falla en Semana Santa. Cuando los pasos empiezan a moverse por las calles del centro, algo se detiene en el interior de quien los mira. No hace falta ser creyente para sentirlo. Hace falta, simplemente, haber crecido aquí.

La cofradía Jesús Nazareno volvió a ser protagonista un año más, con la entrega de siempre y las caras de siempre. Soledad Hidalgo, incansable como nadie, estuvo donde tenía que estar, como lleva haciendo desde que se recuerda. A su lado, Ricardo Puertas, presidente de la cofradía, que una vez más sacó adelante cada detalle con la dedicación que le caracteriza.

Los balcones se llenaron, las aceras también, y durante unos minutos todo lo demás quedó en suspenso. Palma se reconoció a sí misma.

Summa Art Fair

El Pueblo Español acogió durante estos días la segunda edición de Summa Art Fair, consolidando una cita que ya ocupa un lugar propio en el calendario artístico. La feria apostó de nuevo por un formato centrado en proyectos individuales de galerías emergentes, con una novedad que resultó especialmente significativa para la isla. Se trata del espacio curado Selecció Natural, a cargo de Jordi Pallarés, que reunió a creadores mallorquines como Ignacio Bosch, Federica Furbelli, Joan Cabrer, Mónica Fuster y Biel Llinàs.

La presencia insular se extendió a galerías como Can Boni, P.E.M Gallery y Anomalie, así como a nombres propios, como Biel M. Panizza, representado desde Londres, y el fotógrafo Margarito de la Ghetto. Una edición que dejó muy buen sabor de boca.

Art Cologne Palma

El Palau de Congressos acogió durante cuatro días una cita que ya ha dejado huella en el calendario artístico internacional. La primera edición de Art Cologne Palma Mallorca reunió a 88 galerías de 20 países, con una notable representación balear, ante un público que el domingo agotó todas las entradas disponibles.

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Coleccionistas llegados de Alemania, Austria, Suiza, Escandinavia y Estados Unidos compartieron espacio con un público local que hizo suya la feria desde el primer momento. La recepción inaugural en Es Baluard marcó el tono de unos días en los que el arte, la isla y la sociedad mallorquina confluyeron con naturalidad. Las galerías participantes destacaron tanto las ventas como la calidad de los nuevos contactos establecidos. La próxima edición está ya fijada para abril de 2027.