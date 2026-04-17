El "reto titánico" de una pareja para abrir una gasolinera en la España vaciada: "Llevamos dos años. Siempre hay un papel que no les vale"

Beatriz Anta, diseñadora gráfica madrileña, y Ángel Ortiz (funcionario) dieron hace más de dos años un giro copernicano a su vida. ¿Y si nos vamos a vivir al pueblo? Todos los veranos y épocas festivas, siempre que podían, la pareja, de 42 y 43 años, se escapaba a Villanueva de Alcorón (140 habitantes), en Guadalajara, el pueblo de la familia de Ángel.

"Me encantaba, la gente me acogió muy bien y me picó el gusanillo del mundo rural. Lo valoraba mucho más porque lo ponía en contraste con la ciudad, todo lo que me aportaba personalmente", cuenta a EL PERIÓDICO vía telefónica Beatriz, que de tanto ir se daba cuenta de las "carencias" de una de las comarcas más despobladas de toda Europa, la del Señorío de Molina-Alto Tajo, en pleno parque natural.

"La gente se queda sin gasolina"

"Es que estamos solo a dos horas del aeropuerto de Barajas y pasa que la gente se queda frecuentemente sin gasolina", revela la diseñadora gráfica sobre la situación que se vive en la zona, con la gasolinera más cercana a 40 kilómetros por carreteras sinuosas de montaña, atravesando pinares, en las que se te va un buen rato al volante. Una gasolinera además que no está automatizada y que tiene sus horarios limitantes: "Cierra a las ocho de la tarde".

A las afueras de Villanueva, sin embargo, quedaba el esqueleto de la vieja gasolinera, La Pilarca, cerrada hace 20 años, "y vimos que había posibilidades de reabrirla, ayudas". Hicieron un estudio de mercado a la antigua usanza, a ojo vista, sin cálculos estadísticos. Palpar la realidad: "Nos sentamos en el cruce a ver cuántos coches pasaban, y bueno, no era un negocio para hacerse millonarios, pero sí para vivir y poder quedarnos en el pueblo".

La pareja está pendiente del visado técnico y de la inspección obligatoria de seguridad

Dicho y hecho, se fueron a vivir al pueblo, hablaron con el dueño de la antigua gasolinera, otro vecino, y se pusieron manos a la obra, entrando en el largo túnel de los trámites administrativos, la burocracia. Dos años después, pese a tener casi toda la logística dispuesta, siguen sin poder abrir la gasolinera, una inversión total que rondará los 400.000 euros y que han llamado GreenOil24h.

Vista aérea de la gasolinera antigua del pueblo. / Cedida

"Estamos sobreviviendo, es desesperante", revela la pareja, que por ahora sigue manteniendo sus trabajos, sobre un servicio que ayudaría a fijar población. "Es un reto titánico; hay millones de barreras de todo tipo, sobre todo con el papeleo y el tema informático, con la burocracia. Damos papeles que los técnicos pasan a otra persona o que te tiran para atrás por una frase y tardas otro mes más", asegura la emprendedora sobre un negocio que están a falta del visado técnico y la inspección obligatoria de seguridad (OCA) para que ya haya un expediente final.

"Damos papeles que los técnicos pasan a otra persona o que te tiran para atrás por una frase y tardas otro mes más" Beatriz Anta, emprendedora

"¿Por qué no nos hacen rellenar un formulario y ya está?", se pregunta. "Sería más fácil, siempre hay algún papel que no les vale, no sabemos por qué siempre hay tanto retraso", apunta la joven, que también afirma que están teniendo mucho problema para montar la estación de servicio sin cargador eléctrico.

"No hay facilidades para tener la moratoria, nosotros queremos poner los cargadores pero no nos da el dinero, son 40.000 o 50.000 euros más. Aquí casi nadie tiene coche eléctrico", razona la pareja, que si hay suerte estaría cerca de tener el código de Industria para poder comprar combustible y hacer pruebas y poder empezar ya a funcionar. "Nos deprime muchísimo que nos pregunten por qué no abrimos, ya no sabemos qué decir", precisa Beatriz, que añade que la zona, bastante turística, ha estado "llena de gente" la pasada Semana Santa.

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Vista de la gasolinera que han montado Beatriz y Ángel en Guadalajara. / Cedida

Su gasolinera estará abierta las 24 horas, al ser automatizada, pero aun así esperan contratar a alguien, sobre todo al principio "porque hay mucha gente mayor que no sabe como funciona. Y además, estaremos nosotros claro". La tardanza exaspera tanto a la pareja porque no se la esperaban cuando decidieron venir a aportar su granito de arena para frenar la despoblación. "Ahora pienso mucho en el momento ese, cuando llegue, en el que mire atrás y vea todo lo que hemos conseguido y vuelva a tener vida, vacaciones, viajar, dormir", dice la emprendedora.