El club Fitz Mallorca abrirá este verano en el local de Lío, en el edificio de Tito’s

El club Fitz Mallorca abrirá puertas este verano en el edificio del histórico Tito’s en el paseo marítimo de Palma. El Grupo Sounds, dedicado al ocio nocturno, se ha hecho con el local que en los últimos años ha acogido el cabaret y restaurante Lío.

Alberto Hidalgo, CEO de Grupo Sounds, ha anunciado en sus redes sociales que Fitz Mallorca abrirá este verano y de hecho ya existe una página web para apuntarse a la lista de venta de entradas para este nuevo local. Aunque no ha habido anuncio oficial sobre el lugar donde se instalará Fitz Mallorca, otras publicaciones del directivo de esta empresa de discotecas muestran el edificio de Tito’s junto al comentario “hemos venido a trabajar”. La publicación Crónica Global da por sentado que es este histórico local de ocio que desde 2023 ha sido Lío Mallorca.

"Sé el primero en acceder a la temporada 2026 de Fitz Mallorca. Preventa exclusiva, priority entry y acceso anticipado a eventos. Palma de Mallorca", anuncia la web del futuro club. El Grupo Sounds, que se creó durante la pandemia, cuenta con varios locales de ocio nocturno como son Fitz Madrid, Vandido, Bonded, Fitz Marbella, Teatro Barceló y el restaurante Dospassos.

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En cuanto a Lío Mallorca, fue el pasado mes de enero cuando trascendió que presentaba un ERE y afrontaba un futuro incierto en Palma. Este cabaret-restaurante había abierto puertas en agosto de 2023 de la mano de Grupo Pachá y además de espectáculo musical ofrecía cenas a cargo del chef mallorquín con estrella Michelin Andreu Genestra. Su director artístico era Joan Gràcia, exintegrante de Tricicle, con experiencia en los otros clubes Lío.