Fosh Oasis: Un experiencia que va más allá de la alta gastronomía

Fosh Oasis regresa a la Palma International Boat Show con un espacio exclusivo en el que la alta gastronomía es el elemento central de una experiencia única. El Club Diario de Mallorca acogió ayer el acto de presentación de la sexta edición de esta propuesta creada por Fosh Events y Marc Fosh, en colaboración con AICO, y con Diario de Mallorca como uno de los partners estratégicos. La cita tendrá lugar en el Moll Vell del 29 de abril al 2 de mayo.

Fue el propio Marc Fosh, chef con estrella Michelin, el encargado de dar a conocer este espacio singular en Palma International Boat Show. Mariadelina Zobel, responsable del departamento MICE de Fosh Events; y Ángela Coll, directora de ventas y marketing de AICO; acompañaron al reputado chef para desgranar los detalles de Fosh Oasis 2026. «Para nosotros es una cita muy especial con la que abrimos la temporada de eventos. Nuestra empresa está muy enfocada a las celebraciones, pero también queremos abrirnos al sector corporativo», comentó Fosh.

De inspiración mediterránea, Fosh Oasis es, sobretodo, un lugar en el que ocurren cosas, donde la gente lo pasa bien, descansa y encuentra un lugar tranquilo donde conversar en medio del bullicio de la feria náutica. «Nuestra empresa ha nacido aquí y queremos que este calor mediterráneo esté presente. Ofrecemos una experiencia de alta gastronomía, pero más casual, para relajarnos y disfrutar». La propuesta culinaria, única para los días de la feria, está pensada para compartir. «Cada año hay novedades, queremos seguir subiendo el nivel y que disfruten de este pequeño oasis. Es un espacio exclusivo donde no buscamos volumen, buscamos más el impacto y las relaciones».

Fosh Oasis es, ante todo, «un proyecto vivo, que va evolucionando, cogiendo forma y ganando valor. Marc ya lo concibió como algo que iba más allá de lo gastronómico», apuntó Ángela Coll. Las Luxury Talks, ciclo de mesas redondas centradas en el sector lujo y el turismo MICE, son uno de los elementos que aportan ese plus.

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Con el diseño artístico de Joan Conejo, el paisajismo de Jardins de Tramuntana y el mobiliario de Jaiak Tendencias, la experiencia en Fosh Oasis se completa con la terraza y la coctelería de Arlequín y los Afteryacht de Panela. Entre las novedades, destaca el parking ubicado junto a Diario de Mallorca y el servicio de buses lanzadera de Roig que enlazarán con la feria. Así mismo, regresa la zona de mesas reservadas para empresas, un lugar único en el que encontrarse con clientes y amigos.