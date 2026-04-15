Santi Taura sin filtros: esto es lo que factura el chef mallorquín

El chef mallorquín Santi Taura ha protagonizado una de las entrevistas más comentadas de los últimos días tras su paso por Puente Banana Podcast, donde ha hablado con total naturalidad sobre la realidad económica de sus proyectos gastronómicos. A lo largo de la conversación, el cocinero va desgranando detalles sobre su estructura empresarial, que abarca distintos restaurantes, servicios de catering y la gestión de espacios gastronómicos en hoteles.

Márgenes por encima de lo habitual

En el episodio, Taura quiso contextualizar cómo funciona la rentabilidad en el sector. Según explicó, no todos sus proyectos generan el mismo beneficio, aunque sí mantienen una media sólida. “Hay algunos que tienen más beneficio y otros que tienen menos, pero la media es casi un 11%”, señaló, una cifra que ya de por sí sitúa su modelo por encima de lo que suele considerarse habitual en hostelería.

El propio chef comparó estos datos con la media del sector: “Normalmente te dicen que un negocio de hostelería, dependiendo de si es un italiano, un sitio de arroces… siempre te juegan con distintos porcentajes, pero normalmente es un 7%”.

La cifra que sorprende

Según explicó el propio chef, el conjunto de sus negocios alcanza una cifra muy significativa: “Entre el Llorenç, el catering que sería Dins también, Es Pati… o sea todos los F&B de los tres hoteles, 5,89 millones de euros (de facturación), una cosa así”. Una cantidad que él mismo resumió de forma clara: “Casi 6 millones de euros”, dejando entrever la dimensión de su grupo gastronómico en Mallorca.

Las cifras reflejan un modelo basado en la diversificación, combinando restauración, eventos y gestión hotelera. Este enfoque permite equilibrar resultados y sostener una rentabilidad por encima de la media. Con estos datos sobre la mesa, Santi Tura dejó clara su valoración sobre la situación de sus proyectos: “No nos podemos quejar realmente”, concluyó.