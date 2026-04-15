El momento exacto para intentar ver desde Mallorca el cometa C/2025 R3 (Pan-STARRS): no volverá hasta dentro de 170.000 años

Mallorca tiene estos días una cita poco habitual con el cielo. El cometa C/2025 R3 (Pan-STARRS), uno de los fenómenos astronómicos más comentados de abril, entra en su momento más interesante para los observadores del hemisferio norte y también podrá intentarse ver desde la isla. La oportunidad, eso sí, es limitada: habrá que madrugar, buscar un horizonte limpio hacia el este y aprovechar apenas unos minutos antes de que la luz del amanecer lo borre casi por completo. Pero la oportunidad es única: se calcula que el cometa vuelve aproximadamente cada 170.000 años o, dicho de otra forma, si lo ves ahora, estarás viendo un cometa que no pasaba por aquí desde tiempos prehistóricos.

El interés por este cometa no deja de crecer porque podría convertirse en uno de los objetos celestes más llamativos de la primavera. No está garantizado que llegue a ofrecer una imagen espectacular a simple vista, pero sí reúne suficientes ingredientes como para que aficionados y curiosos miren estos días al cielo con expectación. En Mallorca, además, la combinación de zonas con poca contaminación lumínica y un horizonte marítimo abierto puede jugar a favor.

El cometa que se podrá intentar ver desde Mallorca

El C/2025 R3 (Pan-STARRS) es un cometa de largo período descubierto en 2025 por el sistema Pan-STARRS. La gran cita llega este abril, cuando alcanza su punto más cercano al Sol y gana protagonismo en el cielo del amanecer.

Ese es precisamente el motivo por el que se habla tanto de él estos días: porque entra en una fase en la que puede ganar brillo, aunque con los cometas siempre hay un factor de incertidumbre. A veces responden muy bien al acercamiento al Sol y otras se quedan por debajo de lo esperado. En cualquier caso, este ya se ha colocado entre los fenómenos astronómicos del momento.

La hora exacta para intentar verlo en la isla

Para quienes quieran probar suerte desde Mallorca, la mejor franja se concentra entre las 5.35 y las 6.30 horas, aproximadamente, durante estos días de mediados de abril. Es el intervalo previo a la salida del Sol en el que todavía hay oscuridad suficiente para intentar distinguirlo, pero sin esperar demasiado, porque en cuanto claree el cielo la observación se complicará muchísimo.

La ventana más favorable desde la isla se sitúa entre el 15 y el 20 de abril, con especial atención a las jornadas alrededor del 19 de abril, cuando el cometa alcanza su perihelio. Son, en principio, los días más interesantes para el hemisferio norte antes de que el resplandor solar empiece a jugar claramente en contra.

Hacia dónde hay que mirar

Aquí está una de las claves más importantes: desde Mallorca hay que mirar muy bajo hacia el este o este-noreste. No se verá alto ni centrado en el cielo, así que no basta con salir a una terraza cualquiera y levantar la vista.

Lo ideal es buscar un punto con el horizonte oriental completamente despejado. Eso significa evitar edificios, montañas cercanas, árboles altos o zonas donde pueda acumularse bruma. En la práctica, tener el mar enfrente o una zona abierta puede marcar la diferencia entre verlo o no verlo.

Desde Palma será más difícil

Quien intente observarlo desde Palma o desde zonas urbanas tendrá más problemas por culpa de la contaminación lumínica. No quiere decir que sea imposible, pero sí bastante más complicado, sobre todo si el cometa no alcanza un brillo especialmente alto.

Por eso, la mejor opción es desplazarse a áreas más oscuras del interior o a puntos de costa con poca luz artificial. Cuanto más negro esté el cielo y más limpio esté el horizonte del amanecer, más opciones habrá de localizarlo.

¿Se verá a simple vista?

Esa es la gran duda. La posibilidad existe, pero depende de cómo evolucione su brillo en los próximos días y de la calidad del cielo desde el que se observe. En teoría, en lugares oscuros podría llegar a dejarse ver sin ayuda óptica, pero lo más sensato es pensar en prismáticos como el mejor aliado.

De hecho, para la mayoría de observadores en Mallorca lo razonable será intentar encontrarlo primero con prismáticos y, a partir de ahí, comprobar si el ojo desnudo consigue distinguir una pequeña mancha difusa en el cielo del alba.

Claves rápidas para verlo en Mallorca Fechas recomendadas: del 15 al 20 de abril de 2026 .

del . Hora orientativa: entre las 5.35 y las 6.30 horas , antes de la salida del Sol.

entre , antes de la salida del Sol. Dirección: horizonte este / este-noreste .

horizonte . Mejor con: prismáticos y cielo oscuro.

y cielo oscuro. Fecha clave:19 de abril, perihelio del cometa.

Una oportunidad fugaz

Lo que hace atractivo este fenómeno es precisamente su carácter efímero: pasa cada 170.000 años. Además, no se trata de algo que vaya a estar cómodo y visible durante semanas a una hora fácil. Al contrario: exige madrugar, buscar el sitio adecuado y aceptar que quizá solo se deje ver unos minutos o incluso que el brillo final no sea el soñado.

Pero ahí está también parte del encanto. Mallorca encara estos días una de esas pequeñas citas con el cielo que rompen la rutina y animan a mirar hacia arriba antes de que amanezca. Y aunque no llegue a convertirse en un gran espectáculo, el C/2025 R3 (Pan-STARRS) ya se ha ganado un hueco entre los fenómenos astronómicos más curiosos de esta primavera.