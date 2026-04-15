Un influencer de Baleares conmueve al confesar la violencia de género que sufrió su madre

El influencer menorquín El Cromas, nombre artístico de David Triay, protagonizó el pasado febrero uno de los momentos más emocionales del podcast Roca Project al compartir una dura confesión sobre su infancia marcada por la violencia de género que sufrió su madre. Durante la entrevista, el joven, de solo 17 años, rompió a llorar para explicar un episodio que, según relata, cambió su vida para siempre y marcó el rumbo de su familia. El testimonio ha generado una fuerte reacción entre los seguidores del programa, que destacan la valentía del creador de contenido al abordar un tema tan íntimo.

El día que lo cambió todo

En uno de los momentos más impactantes del podcast, El Cromas recuerda el día en que su madre decidió huir definitivamente de la situación de abuso. Según explica, siendo apenas un niño, su madre le llevó una mañana a casa de sus abuelos. En ese momento, él lo vivió con aparente normalidad e incluso con alegría, pensando que simplemente iba a faltar al colegio. Sin embargo, la realidad era muy distinta.

Tal y como relata, la pareja de su madre la había sacado de la ducha para agredirla, un episodio que precipitó la decisión de abandonar ese entorno de forma definitiva. Ese día, según sus palabras, fue el inicio de una nueva vida.

La entrevista, descrita por el propio programa como uno de los episodios más intensos vividos en Roca Project, alcanza un punto de emoción difícil de describir cuando el joven profundiza en esta parte de su historia. A lo largo de la conversación, El Cromas no solo aborda este episodio, sino también cómo esa experiencia ha influido en su forma de ver la vida y en su necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. El creador insiste en la importancia de conocer su pasado para no “perder el norte” pese al éxito que ha alcanzado en redes sociales.

Un influencer alejado del postureo

David Triay se ha consolidado como una figura diferente dentro del ecosistema digital. Según se presenta en el podcast, destaca por mostrarse de forma natural y sin filtros, compartiendo incluso aspectos delicados de su vida personal, como sus problemas de salud. Este enfoque le ha permitido conectar con una audiencia joven que valora la autenticidad frente al contenido más superficial.

El episodio también abre el debate sobre lo que significa pertenecer a la generación Z, una generación a menudo etiquetada como “de cristal”, pero que, según se expone en la conversación, aporta nuevas formas de entender el mundo y las relaciones. Durante la entrevista se abordan temas como la presión de la fama, la gestión del ego, el dinero en redes sociales o el dilema de dejar los estudios para dedicarse a la creación de contenido. Además, el influencer pone en valor el papel de sus abuelos, figuras clave en su vida y muy presentes en sus vídeos.