La Guardia Civil avisa: multa de hasta 30.000 euros por este gesto que muchos ven normal

Compartir por WhatsApp, Telegram o una app la ubicación de un control de tráfico puede salir muy caro en Mallorca. La Guardia Civil ha lanzado un aviso contundente: alertar a otros conductores de dónde está un control no es un gesto inocente ni una ayuda entre conductores, sino una práctica ilegal que puede acarrear sanciones de entre 601 y 30.000 euros.

La advertencia llega después de que los agentes investigaran a un hombre de 34 años por avisar a otros conductores de un control de tráfico en Menorca a través del móvil. Aunque el caso ocurrió en la isla vecina, el aviso sirve también para Mallorca y para el conjunto de Baleares, donde este tipo de mensajes y grupos son relativamente habituales.

El aviso de un control por el móvil puede meterte en un serio problema

Muchos conductores lo hacen casi por rutina. Ven un control, abren una aplicación o un grupo de mensajería y comparten la ubicación para que otros puedan evitarlo. Sin embargo, la Guardia Civil insiste en que esta conducta puede poner en riesgo una actuación policial y frustrar operativos que buscan sacar de la carretera a personas que suponen un peligro.

Eso es precisamente lo que ocurrió en febrero cerca de Ciutadella. Según explicó la Guardia Civil, durante un control los agentes comprobaron la documentación de un conductor y detectaron que tenía abierta una aplicación de mensajería con la que estaba compartiendo la localización exacta del dispositivo policial.

Hasta 30.000 euros de multa por compartir la ubicación

La ley española castiga como infracción grave la difusión de información o imágenes que puedan comprometer la seguridad de los agentes o el éxito de una operación policial. En función de la gravedad del caso, las sanciones pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.

No se trata de una advertencia menor. La cifra máxima convierte este gesto, que algunos ven como un simple acto de compañerismo al volante, en una conducta con consecuencias económicas muy serias.

La Guardia Civil lo deja claro: no es solidaridad

El mensaje de la Guardia Civil no deja lugar a dudas. Avisar de un control no es solidaridad, sino una forma de ayudar a que posibles infractores esquiven la acción policial. Y eso puede permitir que conductores ebrios, drogados o con otras irregularidades sigan circulando por la carretera.

En Mallorca, donde el tráfico se multiplica en muchos momentos del año y donde la seguridad vial es una de las grandes preocupaciones en carreteras muy transitadas, este tipo de avisos puede tener un impacto todavía mayor.

Lo que debes evitar si te encuentras un control en Mallorca

La recomendación es clara: no compartas la ubicación de controles en grupos de WhatsApp, Telegram, redes sociales ni aplicaciones colaborativas. Lo que puede parecer un simple aviso entre conductores puede acabar en investigación, denuncia y una multa muy elevada.

La Guardia Civil lanza así un recordatorio con mensaje directo para los conductores de Mallorca: ese gesto que muchos hacen casi sin pensar puede salir muy caro.