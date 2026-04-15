La curiosa pasión por Mallorca de una madre alemana: su casa se ha convertido en un museo de la isla

Un creador de contenido alemán ha compartido recientemente un vídeo que ha despertado la curiosidad de algunos usuarios al mostrar la peculiar afición de su madre por Mallorca, una isla que ha conquistado por completo su hogar… y su decoración. En las imágenes, el joven enseña distintas estancias de la vivienda, donde cada rincón está dedicado, de una forma u otra, al archipiélago balear.

Una casa convertida en homenaje a la isla

Uno de los elementos más llamativos es una auténtica montaña de bolas de posidonia, cuidadosamente almacenadas como si fueran piezas de colección. Un elemento muy característico de las playas mallorquinas. Además, la casa cuenta con numerosos imanes de distintos puntos de la isla, entre ellos lugares como Valldemossa, que decoran superficies metálicas.

A esto se suman pósters y cuadros con imágenes típicas de playas, veleros o enclaves como Cala Millor; un espacio completamente inspirado en Mallorca.

Una afición que va más allá del turismo

Más allá de lo anecdótico, el vídeo refleja una conexión emocional con la isla que va más allá de las vacaciones. La madre del creador parece haber trasladado su experiencia como visitante a su día a día, integrando recuerdos físicos en su entorno cotidiano.