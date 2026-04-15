Esto cuesta volar a Ibiza el fin de semana de apertura de discotecas de 2026

La temporada 2026 en Ibiza ya calienta motores y lo hace con uno de los fines de semana más esperados del calendario de clubbing internacional. Todas las grandes discotecas de la isla han confirmado ya sus fiestas de apertura, con carteles de primer nivel y una programación repartida entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril. Con la cuenta atrás en marcha, uno de los primeros termómetros para medir el tirón del arranque de temporada está en el precio de los vuelos.

Las tarifas para viajar a Ibiza ese fin de semana ya muestran diferencias notables según la ciudad de salida, la compañía y el horario elegido. En algunas rutas todavía se encuentran opciones asequibles, mientras que en otras el coste sube con fuerza a medida que se acerca la fecha.

¿Cuánto cuesta volar a Ibiza para la apertura de las discotecas en 2026?

Las rutas interislas, en concreto la que conecta Mallorca e Ibiza, no es precisamente de las opciones más baratas. Si bien los pasajeros cuentan con el descuento de residente, las elevadas tasas de los aeropuertos hacen que los precios apenas muestren cambios significativos. Un vuelo directo de ida y vuelta para el fin de semana del 24 de abril costaría mínimo 170 euros según las principales páginas comparadoras.

Desde Valencia, una de las conexiones más económicas del fin de semana de los openings, hay billetes de ida y vuelta desde 47 euros con vuelos directos operados por Ryanair. Otras combinaciones en esa misma ruta se sitúan en 125, 126 y hasta 129 euros, en función de la aerolínea y de los horarios seleccionados.

Vuelos de Valencia a Ibiza el fin de semana de los 'openings' / DI

En el caso de Barcelona, otra de las rutas clave para quienes viajan a la isla por ocio, aparecen opciones desde 71 euros para volar de ida y vuelta. También hay alternativas por 77 euros, mientras que otras combinaciones más cómodas o con peores horarios de regreso elevan el precio hasta 95 e incluso 154 euros.

Vuelos de Barcelona a Ibiza / DI

Más caros resultan los trayectos desde Sevilla, donde los vuelos consultados para ese mismo fin de semana arrancan en 155 euros ida y vuelta. A partir de ahí, los precios escalan con rapidez: algunas opciones alcanzan los 234 euros, otras suben a 291 euros y las más caras llegan a 336 euros, especialmente cuando incluyen escalas o menos disponibilidad.

Vuelos de Sevilla a Ibiza / DI

A estos precios se suman los vuelos desde Madrid, otra de las principales puertas de entrada a la isla durante ese fin de semana. En esta ruta, las opciones más económicas parten desde 111 euros ida y vuelta con Ryanair, mientras que otras combinaciones con Iberia e Iberia Express se sitúan entre 152 y 155 euros, con varios horarios directos tanto de ida como de regreso.

Vuelos de Madrid a Ibiza / DI

Las fechas clave

En paralelo al interés por los desplazamientos, la programación confirma que Ibiza abrirá la temporada con un arranque de máximo nivel. El primer gran fin de semana comenzará el viernes 24 de abril en Pacha Ibiza, con la primera jornada de su fin de semana de aperturas con Marco Carola como gran reclamo, acompañado por Vintage Culture, GORDO y Frank Storm.

La actividad continuará el sábado 25 de abril, también en Pacha Ibiza, con la segunda jornada del opening, en la que figuran nombres como Blond:ish, Solomun y Angel Linde. Ese mismo día tendrá lugar además el opening oficial de Hï Ibiza, con una programación repartida entre sus distintos espacios. En el Theatre actuarán East End Dubs, Ewan McVicar, Joseph Capriati, OMRI., Rossi., Skepta y The Martinez Brothers; en el Club estarán DJ Gigola, Indira Paganotto, Natalia Roth, Patrick Mason y VTSS; y en Wild Corner pasarán Dan Shake, Delilah y Melon Bomb.

El cierre del fin de semana llegará el domingo 26 de abril con doble cita. Por un lado, Ushuaïa Ibiza celebrará su primer opening en domingo con un cartel formado por Francis Mercier, HUGEL, Kaz James, MËSTIZA, MoBlack y PAUZA. Por otro, [UNVRS] dará inicio a su segunda temporada con una propuesta centrada en la exploración sonora y visual, encabezada por Black Coffee, CamelPhat, Carl Cox, Deer Jade, Miss Monique y Paco Osuna.

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Con este panorama, el fin de semana de los openings vuelve a perfilarse como uno de los momentos con mayor demanda del inicio de la temporada turística en Ibiza. Y eso ya se deja notar en el bolsillo: volar a la isla puede costar menos de 50 euros o superar los 300, según el punto de partida y la rapidez con la que se cierre la reserva.