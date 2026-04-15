Esto es lo que cobra una ‘bartender’ en Ibiza: "Conozco gente que lleva años en esto y gana bastante más que yo"

Trabajar como coctelera en Ibiza puede parecer algo improvisado o incluso glamuroso desde fuera, pero detrás de muchas barras hay historias de aprendizaje, esfuerzo y evolución personal. La que cuenta en Instagram la usuaria @emilianaxel es una de ellas.

"Como todo en mi vida, esto también es un proceso", cuenta. Y es que, aunque ahora esté sirviendo cócteles en uno de los destinos más exclusivos del verano, hace apenas unos meses su realidad era muy distinta. Antes de aterrizar en la isla, decidió prepararse desde cero. Sin experiencia previa en hostelería, se apuntó a un curso de coctelería. "Literalmente, nunca había trabajado de bartender. Cero experiencia. Empecé desde cero", explica.

Aun así, dio el salto

Hoy trabaja en un restaurante de sushi cinco días a la semana y gana alrededor de 2.300 euros al mes. Una cifra que, aunque no es la más alta del sector, refleja el potencial de un trabajo que puede crecer con el tiempo.

"También es verdad que conozco gente que lleva años en esto y gana bastante más que yo", reconoce. Como en muchos otros sectores, la experiencia, la especialización y, sobre todo, el lugar donde trabajas, influyen directamente en el salario.

Ibiza, en ese sentido, juega en otra liga. La alta demanda turística y el perfil internacional de sus clientes hacen que los sueldos en hostelería puedan ser más elevados que en otras zonas, aunque también lo es el coste de vida. Más allá de las cifras, hay un mensaje claro en su historia: atreverse. "Si algo puedo decirte es esto: atrévete aunque no tengas experiencia. Porque hace unos meses yo no sabía ni hacer un mojito".