Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización InmigrantesUniversidad de MallorcaMagistrada CondenadaxSant Jordi en Palma
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 14 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 01, 02, 04, 28, 44 y las estrellas 5 y 12.

El código del Millón ha sido el BHZ42096.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

  • Euromillones
  • sorteos
  • Loterías y Apuestas del Estado
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  2. Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
  3. El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
  4. La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
  5. Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
  6. Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
  7. Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
  8. Mallorca dice adiós a la lluvia: vuelve la primavera con sol y temperaturas de hasta 26 grados esta semana

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 14 de abril de 2026

Palma reivindica la Segunda República con críticas a la derecha por la derogación de la Ley de Memoria Democrática: «Prohens, tendrás que responder toda la vida por esta vergüenza»

Palma reivindica la Segunda República con críticas a la derecha por la derogación de la Ley de Memoria Democrática: «Prohens, tendrás que responder toda la vida por esta vergüenza»

Un tiroteo deja, al menos, 16 heridos en una escuela de secundaria turca

El futuro laboral de los 800.000 interinos de la Administración española sigue en el aire

Albert Salas desvela la cara desconocida del fundador del Mallorca

Albert Salas desvela la cara desconocida del fundador del Mallorca

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes

El convoluto de Campos (PP de Prohens) quiere urbanizar es Trenc

El convoluto de Campos (PP de Prohens) quiere urbanizar es Trenc
Tracking Pixel Contents