“¿Dónde está la gente que vive en Mallorca?”: un creador de contenido contesta al polémico vídeo de una joven sobre el turismo en la isla / .

Un vídeo del creador de contenido Àngel Aguiló está dando de qué hablar en redes sociales tras responder con tono irónico a una joven que cuestionaba la presencia masiva de turistas en Mallorca a principios de abril. El intercambio ha reabierto el debate sobre la convivencia entre visitantes y residentes en la isla.

La polémica surge a raíz de un vídeo inicial en el que una joven se preguntaba: “¿Dónde está la gente que vive en Mallorca?”, mostrando su sorpresa por encontrar la isla llena de turistas en plena temporada baja. Sus palabras, en las que afirmaba haberse sentido “fuera de España” por la cantidad de idiomas extranjeros en la calle, han generado numerosas reacciones.

El mensaje de la joven que encendió el debate

En su intervención, la joven expresaba su desconcierto por la situación: “Me parece muy heavy que estemos a principios de abril y que esté lleno de turistas”. Además, señalaba que le había sorprendido encontrar cartas en inglés y escuchar principalmente idiomas como inglés o alemán.

Aunque aseguraba no tener “nada en contra de los extranjeros”, reconocía que le habría gustado encontrar “un poco más de gente local”, un comentario que muchos usuarios han interpretado como el detonante de la respuesta posterior.

La irónica respuesta de Àngel Aguiló

La réplica de Àngel Aguiló no ha tardado en llegar, y lo ha hecho con un tono cargado de ironía y crítica social. “Esta temporada será larga. Mira amiga, te lo voy a explicar, estamos (los habitantes locales) en unas reservas, sólo salimos para trabajar y dar un servicio de calidad a los turistas”, comienza diciendo en su vídeo.

El creador continúa con un discurso en el que simula que los residentes viven apartados para no molestar, regresando rápidamente a sus “reservas” tras trabajar. “Lo hacemos con mucha paciencia y con un seguro médico que nos permite afrontar las úlceras que nos salen”, añade, en una clara crítica a la situación del turismo en la isla.

Lengua, cultura y respeto

Más allá del tono humorístico, el mensaje de Aguiló también incluye una reflexión más profunda sobre el respeto cultural. “A mí me gustaría que la gente que viene aquí me respete, respete que hable mi propia lengua, que respeten mi cultura y que no quieran ser colonos”, concluye.