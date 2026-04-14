Desde balizas V16 a certificados de la Zona de Bajas Emisiones: estos son todos los trámites con la DGT que puedes hacer en una oficina de Correos de Mallorca

Las oficinas de Correos se convierten en una alternativa cada vez más útil para los conductores de Mallorca. La empresa postal ha reforzado en Baleares su oferta de servicios relacionados con la Dirección General de Tráfico (DGT), de forma que ya es posible realizar distintos trámites sin necesidad de acudir a otras dependencias administrativas.

Entre ellos figuran algunos de los más habituales para miles de conductores: la compra de las nuevas balizas V16 obligatorias desde enero de 2026, la obtención de distintivos ambientales para circular por zonas con restricciones, la solicitud de duplicados del permiso de circulación, el pago de sanciones y la emisión de informes de vehículos.

En total, 67 oficinas de Correos en Baleares comercializan ya las balizas V16 de preseñalización geolocalizables y homologadas por la DGT. Además, estos dispositivos también pueden adquirirse a través de más de 40 carteros y carteras rurales y en Correos Market, lo que amplía el acceso a este tipo de productos y gestiones en todo el archipiélago.

Qué trámites de la DGT se pueden hacer ya en Correos

Correos sigue ampliando en Baleares su cartera de servicios relacionados con Tráfico. Actualmente, los ciudadanos pueden acudir a sus oficinas para gestionar la compra de balizas V16, obtener los distintivos ambientales de la DGT y acceder a otras gestiones como el duplicado del permiso de circulación, el pago de sanciones o la emisión de informes de vehículos.

La compañía enmarca esta colaboración en su estrategia de diversificación de servicios y en su objetivo de acercar trámites de interés general a la ciudadanía, especialmente en lugares donde el acceso a otras oficinas administrativas resulta más complicado.

Correos vende balizas V16 homologadas por la DGT / DM

Balizas V16: el trámite que más interés genera este año

Uno de los servicios que más atención concentra este 2026 es la venta de las balizas V16, ya que estos dispositivos han pasado a sustituir de forma obligatoria a los triángulos de emergencia desde el pasado 1 de enero.

Se trata de una pequeña luz amarilla que debe colocarse en el techo del vehículo cuando este queda inmovilizado en la calzada o cuando la carga cae sobre la vía. La principal diferencia respecto a los triángulos es que permiten señalizar la avería o el accidente sin tener que salir del coche, algo pensado para mejorar la seguridad vial.

Según la información facilitada por Correos, estas balizas emiten una luz de 360 grados de alta intensidad de forma intermitente y continua durante unos 30 minutos y deben contar con una batería con una vida útil mínima de 18 meses.

Conectadas, geolocalizadas y con cobertura hasta 2038

Las balizas comercializadas por Correos están homologadas por la DGT y cuentan con geolocalización en tiempo real. Cada una incorpora un IMEI personalizado, lo que permite que, en caso de avería o accidente, pueda activarse en cuestión de segundos y conectarse a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación del vehículo.

De esta forma, se alerta al resto de usuarios de la vía de que existe una incidencia en la calzada. Además, Correos señala que estos dispositivos disponen de cobertura de datos hasta 2038, tal y como establece la normativa.

Distintivos ambientales para evitar sanciones

Otro de los trámites más demandados es la adquisición de los distintivos ambientales de la DGT, necesarios para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como la implantada en Palma y también en otros municipios, como Sóller.

implantadas en ciudades de más de 50.000 habitantes, en áreas insulares y en municipios de más de 20.000 habitantes con niveles elevados de contaminación.

Actualmente se comercializan cuatro tipos de etiquetas en función del impacto ambiental del vehículo: 0 emisiones, Eco, Etiqueta C y Etiqueta B. Tienen un precio de 6 euros, están disponibles en dos tamaños y pueden adquirirse tanto en oficinas de Correos como a través de los servicios rurales y de Correos Market.

Su objetivo es facilitar la identificación de los vehículos conforme a la normativa y evitar posibles sanciones en aquellas ciudades donde ya existen restricciones de acceso por motivos medioambientales.

Del duplicado del permiso al informe del vehículo

La red de Correos también permite realizar otros trámites que pueden resolver situaciones muy comunes entre los conductores. Entre ellos están la solicitud del duplicado del permiso de circulación, el pago de sanciones o la emisión de informes de vehículos.

Se trata de servicios que ganan importancia en un contexto en el que cada vez más ciudadanos buscan resolver gestiones administrativas de forma rápida y cerca de casa, sin tener que desplazarse a otros puntos de atención.

Más facilidad también para las zonas alejadas

Uno de los elementos que Correos pone en valor es su capacidad para llegar a casi cualquier punto del territorio. En Baleares, la comercialización de balizas V16 no solo se realiza en 67 oficinas, sino también a través de más de 40 carteros y carteras rurales, lo que refuerza el acceso a estos servicios fuera de los grandes núcleos urbanos.

La colaboración con la DGT forma parte del Plan Estratégico de Correos 2024-2028, con el que la empresa busca acercar nuevos productos y servicios de interés general aprovechando la capilaridad de su red de oficinas y de atención rural.