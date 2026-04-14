El anuncio del estreno del documental de Rafa Nadal sacude las redes y los fans recuerdan uno de sus momentos más icónicos

El anuncio del documental de Rafa Nadal en Netflix, titulado 'Rafa', ha dado paso a una nueva ola de expectación en redes sociales. Tras el lanzamiento del tráiler, los fans no solo celebran la llegada de la producción, sino que ya especulan sobre qué momentos clave de su carrera aparecerán en pantalla. En plataformas como X, miles de usuarios comparten teorías, recuerdos y deseos sobre las escenas que consideran imprescindibles en el relato del tenista español.

Uno de los comentarios que más se ha viralizado hace referencia a la final de Roland Garros 2022, en la que Nadal conquistó su 14º Copa de los Mosqueteros. Algunos fans destacan no solo el partido, sino un momento previo que consideran clave. “Estoy deseando ver la parte del documental de Nadal en Netflix cuando explica cómo ganó su 14º Abierto de Francia (2022) antes de que siquiera comenzara el partido, al asustar a Casper Ruud con el calentamiento pre-partido más innecesariamente intenso en el pasillo antes de que salgan”, comenta un usuario.

Los 14 Roland Garros, en el centro del debate

Más allá de momentos concretos, hay consenso en que uno de los grandes ejes del documental debería ser su dominio en la tierra batida parisina. “Sus 14 Abiertos de Francia y cómo es el logro deportivo más condecorado deberían ser tema de conversación”, señalan otros comentarios. La cifra de 14 títulos en Roland Garros es considerada por muchos aficionados como uno de los mayores hitos en la historia del deporte, y esperan que 'Rafa' profundice en lo que supone mantener ese nivel durante tantos años.

Cuándo se estrena el documental de Rafa Nadal en Netflix

El creciente volumen de comentarios y teorías confirma que el documental se ha convertido ya en uno de los contenidos más esperados del año en Netflix, que se estrenará el próximo 29 de mayo. A pocas semanas de su debut, la pregunta ya no es solo qué contará 'Rafa', sino qué momentos logrará emocionar más a una audiencia que conoce bien la trayectoria del tenista pero que espera descubrir su cara más íntima.