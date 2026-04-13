Las víctimas de Adamuz se manifestarán este miércoles a las puertas del Congreso junto a las de Angrois y Bejís

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una nueva protesta en memoria de las víctimas y por la seguridad ferroviaria, en esta ocasión en Madrid. Será este miércoles 15 de abril, a las 9:00 horas, a las puertas del Congreso de los Diputados.

Desde la plataforma han enviado una carta a la Mesa del Congreso para solicitar su lectura en sede parlamentaria y vuelven a recalcar que esta nueva convocatoria “no responde a intereses políticos ni a calendarios electorales”.

“Será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa, que no es solo nuestra, sino del conjunto de la sociedad”, señalan desde la asociación en un comunicado.

El objetivo de la concentración es claro: “continuar rindiendo homenaje y seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar nuestra firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna”.

“Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, se lamentan.

Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Angrois y Bejís acudirán

En el comunicado, la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz ha señalado que que a esta convocatoria se sumarán los afectados y familiares de fallecidos de “otros graves accidentes ferroviarios de nuestro país”, Angrois y Bejís. “Comparten con nosotros tragedias que han marcado nuestras vidas y la de nuestras familias”, destacan.

Cabe recordar que en el descarrilamiento de Adamuz perdieron la vida 46 personas, 29 de ellas residentes en Huelva, mientras que en Angrois 79. Por su parte, en el incendio de Bejís en agosto de 2022 quedaron atrapadas 49 personas y 15 de ellas resultaron heridas.

Responsabilidades políticas y jurídicas

La sección de Instrucción del Juzgado de Montoro (Córdoba), plaza número 2, continúa con la investigación de lo ocurrido la fatídica noche del pasado 18 de febrero en la localidad cordobesa, mientras que desde la asociación piden responsabilidades políticas y jurídicas a la Junta de Andalucía por una "gravísima" falta de coordinación y asistencia en los servicios de emergencia.

Por su parte, en una entrevista a El Correo de Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha mostrado sosegado. “Estoy completamente tranquilo con la actuación de la Junta. Hubo una caída puntual del 061, de colapso de un sistema digital, pero se siguió operando de forma analógica, como se hacía antes”, señala.

En su informe, la Guardia Civil apunta que la documentación analizada "corroboraría la existencia de una rotura en ese tramo en el que se encuentra el PK 318+681 (la zona cero del accidente) y que se produjo a las 21.46 horas del día 17-01-26", es decir, un día antes del siniestro.

“Participación activa y solidaria de los ciudadanos”

Esta es ya la segunda convocatoria realizada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz, tras la manifestación celebrada en Huelva el pasado 20 de marzo y en la que se congregaron más de 5.000 personas bajo la lluvia.

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Desde la plataforma vuelven a insistir en “un llamamiento a la participación activa y solidaria de los ciudadanos”. “El apoyo de todos es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario” concluyen.