Jhonatan Maldonado toma el relevo de Andrés Benítez al frente de la dirección gastronómica de Can Bordoy Grand House & Garden

Después de cumplir un lustro al frente de Botànic, el primer restaurante plant forward de Mallorca, el chef Andrés Benítez ha decidido emprender un nuevo camino. Tras su salida, el hotel de 5 estrellas Gran Lujo Can Bordoy Grand House & Garden, liderado por Estefanía Ferriol, ha confiado la dirección gastronómica del exclusivo establecimiento a Jhonatan Maldonado.

Nacido en Viña del Mar (Chile) y residente en Mallorca desde hace más de dos décadas, Jhonatan Maldonado se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del panorama gastronómico insular. Su pasión por la cocina surgió a temprana edad, iniciándose en el mundo gastronómico con tan solo 16 años. Decidido a forjar su futuro en este ámbito, se formó en la Escola d’Hoteleria de la UIB y amplió su experiencia en prestigiosas cocinas como Zaranda, Coque y Park Hyatt, entre otras.

Fiel a una visión culinaria honesta y profundamente personal, Maldonado define su cocina como un punto de encuentro entre sus raíces chilenas y el producto mediterráneo, integrando técnica, memoria y sensibilidad en una propuesta que busca emocionar desde la sencillez y el respeto por el origen, construyendo una narrativa gastronómica donde el sabor actúa como vínculo directo con la experiencia.

Aunque Jhonatan Maldonado ya se ha incorporado a Can Bordoy Grand House & Garden, será a partir del próximo 15 de junio cuando presente oficialmente esta nueva etapa creativa. En ella, trasladará su filosofía culinaria a un concepto renovado, plenamente alineado con la identidad del hotel, diseñado para ofrecer una experiencia gastronómica íntima, evocadora y contemporánea.

Tradición e innovación

Su propuesta de autor se materializará en un menú que será a la vez un viaje y un recuerdo: comenzará en la esencia de las Baleares, recorrerá los senderos de la memoria, y despertará los sentidos. Entre platos que jugarán con la tradición y la innovación, cada bocado nos invitará a descubrir sabores que evocan la tierra, las raíces y los sueños del chef, gestando una experiencia que promete sorprender y emocionar.

Can Bordoy Grand House & Garden es un alojamiento de 5 estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, construido sobre una antigua casa del siglo XVI y ubicado en el corazón del casco histórico de Palma. A tan sólo unos minutos a pie de uno de los paseos marítimos más bonitos del Mediterráneo y de la “milla de oro” palmesana, su majestuoso edificio emerge escondiendo tras de sí un remanso de paz y tranquilidad, al que da forma el jardín privado más grande del centro de la ciudad.

Nacido con la vocación de posicionarse como un auténtico destino en sí mismo, regala a sus huéspedes unas instalaciones que cuentan con todo lo necesario para gozar de una experiencia inolvidable: una azotea con vistas increíbles a la Catedral; Botànic, el primer restaurante plant forward de Mallorca, que eleva a los vegetales al Olimpo de la alta cocina; una exclusiva spa suite que mima los sentidos con las maravillosas cremas veganas y los exclusivos tratamientos de Omorovicza, líder en regeneración celular, y SCENS, referente dentro de la cosmética vegana; y un servicio hecho a medida que seduce a los huéspedes más exigentes.

En 2024, Can Bordoy Grand House & Garden fue elegido por quinto año consecutivo “Mejor All Suite Hotel de Europa” en los World Travel Awards, considerados como los Óscar del Turismo.