Un paciente de Oslo, el décimo caso de curación del VIH en el mundo tras un trasplante de células madre

Un total de 10 personas en el mundo han logrado eliminar de sus cuerpos el VIH, algo que hace 15 años parecía imposible. Eso sí, han necesitado someterse a un trasplante de células madre debido a que sufrían un cáncer hematológico y esta intervención les ha librado del virus que en 2024 provocó la muerte de 630.000 personas en todo el planeta. La revista 'Nature Microbiology' ha publicado este lunes el último caso de curación: un hombre de Oslo de 62 años que recibió un trasplante de células madre procedente de su hermano y cuatro años después de haber dejado la medicación, los tratamientos antirretrovirales, continúa sin rastro detectable del virus.

Este nuevo caso demuestra que lo que en 2009 parecía un hito irrepetible, la curación del llamado 'paciente de Berlín', Timothy Ray Brown, ya no es solo un sueño o un caso atípico. Dejar atrás el VIH es posible y estos 10 casos permiten "entender mejor cómo se produce la curación y avanzar hacia estrategias más aplicables a todas las personas con VIH", según explica Javier Martínez-Picado, investigador de IrsiCaixa, entidad que ha participado junto con el Hospital Universitario de Oslo en el nuevo avance científico.

De hecho, el caso del primer paciente de Berlín reavivó el interés científico por lograr una cura para el VIH y en 2014 se creó IciStem 2.0, un consorcio internacional coordinado por Martínez-Picado y dedicado a este empeño que, desde entonces, ha seguido a 40 personas infectadas y sometidas a un trasplante de células madre. De ellos, cuatro ya han interrumpido el tratamiento con antirretrovirales y mantienen el virus indetectable y otros seis han sido descritos fuera del consorcio, conformando los 10 casos de curación conocidos hasta hoy.

Los marcadores virales

"Y sabemos que habrá más porque entre los 40 pacientes hay algunos en los que se está evaluando interrumpir el tratamiento, para comprobar si pueden controlar el virus sin medicación. Y la retirada solo se plantea cuando los marcadores virales son extremadamente bajos y la situación clínica es estable", indica a su vez María Salgado, investigadora de IrsiCaixa e IGTP.

Maria Salgado y Javier Martinez-Picado, investigadores de IrsiCaixa y del consorcio internacional que busca la curación del VIH / Sociedad

Todos ellos tienen en común que el trasplante ha reducido de forma significativa su reservorio de VIH, algo que otras intervenciones médicas no consiguen, dado que "el VIH también infecta el sistema inmune, pero con el trasplante el sistema inmunitario del donante reemplaza al del paciente y, por ello, las células infectadas van desapareciendo", según explica Salgado. Además, el análisis conjunto de los casos demuestra que es importante que el donante tenga dos copias de la mutación genética CCR5Δ32, dado que esta situación impide la entrada del virus a las células.

En los casos en los que el donante ha tenido una sola copia o ninguna de la mutación, el virus ha reaparecido tras retirar la medicación, salvo los pacientes conocidos como Berlín 2 y Ginebra, que lograron la curación pese a que sus donantes no tenían la doble mutación. Esto indica, según los investigadores, que aunque la doble mutación aumenta las probabilidades de éxito, no es el único mecanismo implicado.

Posibles nuevas terapias

El avance médico abre la vía a estudiar terapias menos invasivas, que no requieran de un trasplante para la curación. De hecho, el grupo GREC de IrsiCaixa explora si las terapias CAR-T, que consisten en modificar las células inmunitarias del paciente para que reconozcan una diana y que ya están consolidadas frente a cánceres hematológicos, son aplicables para eliminar el VIH. No obstante, este estudio está aún en una fase muy inicial.

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Y otros equipos están investigando terapias génicas para modificar el gen CCR5 e introducir la mutación mencionada, pero también se encuentran en etapas preliminares. "Estos 10 casos demuestran algo que hace apenas 15 años parecía imposible, que el VIH puede curarse y posiblemente consigamos alguna terapia que logre lo mismo que un trasplante pero que sea menos invasiva", concluye Salgado.