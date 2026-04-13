Cap Vermell Grand Hotel cumple diez años reinventando la experiencia del lujo en Mallorca

Ubicado en el valle de Canyamel, el hotel celebra esta década con una máxima: Siempre hay algo mejor que cumplir años, y es seguir superándose. Una filosofía que se traduce en la búsqueda de la evolución para ofrecer un producto cada vez más completo, más experiencial.

Una nueva oferta gastronómica que acompaña a VORO

El corazón gastronómico sigue latiendo en VORO, el restaurante dirigido por Álvaro Salazar y único en Baleares con dos estrellas Michelin y que cuenta además con tres Soles Repsol. VORO afronta su octava temporada con una decisión que define su madurez. La apuesta por un único menú degustación, ‘Devoro’, compuesto por cerca de 28 pases construidos a partir de más de 240 elaboraciones.

El restaurante VORO es el único en Baleares con dos estrellas Michelin y 3 Soles Repsol / .

La novedad llega de la mano de dos nuevos espacios bajo la dirección de Blai Vallbona, chef Ejecutivo del resort. ‘Tapas’ da paso a ‘Bravo’, que reinterpreta la cocina española desde una mirada contemporánea, con una propuesta basada en el producto y en el placer de compartir. Por otra parte, ‘Balearic’ evoluciona hacia ‘Villa Sofia’ y propone un viaje mediterráneo con acento italiano, donde la pasta se convierte en hilo conductor y el producto mallorquín aporta identidad.

Álvaro Salazar, chef de Voro / .

A esta renovación se suma Buggy Eats, un nuevo concepto de room service que transforma la experiencia en habitación. Inspirado en el universo delivery, permite a pedir desde una carta digital y recibir su pedido por medio de los característicos buggies eléctricos del hotel, combinando sostenibilidad y comodidad.

El resort refuerza su posicionamiento como destino deportivo: Cap Vermell Challenge / .

Un destino vinculado al bienestar y al estilo de vida activo

Más allá de la mesa, el resort refuerza su posicionamiento como destino deportivo: Cap Vermell Challenge, la primera carrera de obstáculos celebrada en el interior de un hotel de lujo en España, el torneo de pádel Legends Trophy, o el campeonato de golf Battle of Stars así lo demuestran. Además, Cap Vermell Country Club, su centro deportivo de primer nivel abierto tanto a huéspedes como a público externo, refuerza el posicionamiento del resort como destino vinculado al bienestar y al estilo de vida activo.

Su centro deportivo de alto nivel refuerza el posicionamiento del resort como destino de bienestar y estilo de vida activa / .