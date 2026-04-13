Baleares acude al Salón Gourmets de Madrid con su mejor producto agroalimentario

El producto agroalimentario de Baleares regresa al Salón Gourmets de Madrid con un estand propio de 150 metros cuadrados y la participación de 16 empresas en esta feria, que se celebra desde este lunes hasta el jueves.

De este modo, el Govern pretende reforzar la proyección comercial del producto local en los mercados estatal e internacional.

Bajo la marca '4 illes per assaborir', el estand institucional balear acoge, además de las empresas participantes, a dos consejos reguladores, con el objetivo de abrir nuevos canales de comercialización y dar visibilidad a la calidad y diversidad del producto balear ante profesionales del sector.

Actividades

Durante los cuatro días de feria, el espacio del Govern ofrece un programa de actividades que incluye cocina en directo, catas de vinos y propuestas de coctelería, concebidas para poner en valor los productos autóctonos y facilitar el contacto directo entre productores, distribuidores y compradores.

En la jornada inaugural de este lunes, el chef Juan Pinel ha presentado elaboraciones con productos emblemáticos como la sobrasada de Mallorca, el queso mahonés o la carne de ternera mallorquina, combinados con ingredientes locales como la almendra, la naranja o la patata de sa Pobla, en una propuesta que une tradición y cocina contemporánea.

El martes será el turno del coctelero Matías Iriarte, que elaborará combinados con destilados locales como el palo de Mallorca, mientras que el miércoles el chef Edgar Rodríguez trabajará con productos como el porc negre, la serviola o el aceite de Mallorca.

La programación gastronómica concluirá el jueves con las propuestas del chef Patrick James, centradas en algunos de los productos más representativos del archipiélago.

Cata de vinos

De forma paralela, durante toda la feria se desarrollan catas de vinos de la denominación de origen Binissalem y degustaciones de aceites, embutidos, quesos, sal y destilados, procurando ofrecer una visión global de la riqueza agroalimentaria balear.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este lunes el estand balear y ha destacado que este tipo de ferias constituyen "una puerta directa a los canales de comercialización" y una oportunidad para que el producto local gane presencia fuera de las islas.

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Además, Simonet ha subrayado que apostar por el producto de proximidad resulta "clave para garantizar la viabilidad del sector primario y generar valor para el territorio", en un contexto en el que el Govern busca reforzar la competitividad de las producciones locales.