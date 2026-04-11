"No puede ser, es un shock": vivir con párkinson antes de cumplir los 50 años

El cuerpo de Marcos Novas Rodríguez empezó a avisarle sin hacer ruido. No fue un temblor evidente ni una caída. Fue algo más sutil, casi imperceptible al principio. «Se me cerraba la mano, como si tuviera una garra», recuerda. Los dedos se encogían solos, sin orden, sin control. Después llegó la pérdida de fuerza. Y con ella, la sospecha.

Tenía poco más de 40 años cuando una neuróloga del ámbito privado confirmó lo que parecía improbable. «Me dijeron que eran principios de párkinson».

El impacto fue inmediato. «Es un shock porque tú piensas que es una enfermedad de gente de 70 años para arriba… y con 40 y pico te aparece. No puede ser», resume.

Hoy, con 53 años, Marcos sigue trabajando como administrativo en el Concello de Culleredo. No ha necesitado adaptar su puesto ni ha dejado de cumplir con su rutina laboral. Pero la enfermedad avanza, despacio y sin pausa, marcando nuevos territorios en el cuerpo.

«La mano la tengo mejor, pero ahora me está atacando a un pie. El dedo gordo se mueve para arriba y para abajo todo el día», explica. Un síntoma que le ha llevado incluso a recibir infiltraciones de toxina botulínica. Mientras tanto, el tratamiento sigue un patrón conocido: «Pastillas, pastillas y pastillas. Ir cambiando dosis. No hay otra».

En su caso, el párkinson no tiene antecedentes familiares. «Que se sepa, soy yo solo», dice. Tampoco encaja en el estereotipo más extendido, ni por edad ni por estilo de vida. «No llevaba una vida difícil, era bastante relajada», añade.

Terapias avanzadas en el diagnóstico y tratamiento de parkinson. / E. P.

Padre de dos hijos, de 26 y 21 años, decidió contarles el diagnóstico desde el primer momento. «No se lo oculté». Con ellos, como consigo mismo, el proceso ha sido de adaptación progresiva. «Una vez que te haces a la idea, bien», asegura, aunque también reconoce las dudas. «La memoria… se me olvidan más cosas. No sé si es de la enfermedad o de tanta pastilla».

A nivel médico, el mensaje es claro y poco alentador. «Te dicen que no tiene cura, que es paliativo hasta que aparezca otra cosa». Entre las opciones, menciona la cirugía con electrodos cerebrales, aunque, por ahora, su día a día pasa por ajustes farmacológicos constantes.

A pesar de todo, Marcos mantiene cierta estabilidad. Pero convive con la incertidumbre.«Esperemos que el día de mañana encuentren una solución», dice.

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Mientras tanto, sigue. Trabajando. Caminando. Adaptándose. Conviviendo con una enfermedad que, como él mismo descubrió, no siempre llega cuando se espera.