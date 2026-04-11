Cap Vermell Grand Hotel estrena el restaurante Bravo
El establecimiento celebra su décimo aniversario y continúa apostando por la gastronomía como reclamo
La temporada en Cap Vermell Grand Hotel ha empezado con la inauguración del restaurante Bravo. Blai Vallbona, chef ejecutivo del hotel, apunta que a mediodía se ofrecerá una propuesta ligera especialmente adecuada para los días calurosos del verano, mientras que por la noche se podrá disfrutar una carta pensada para compartir, especialmente creada por el cocinero César Mogollón. Así, las tapas son las protagonistas del restaurante, con platos como el pulpo a la brasa con sobrassada; o los dumplings rellenos de chuleta, cebolla dulce y salsa de vino Jerez. Estas propuestas se unen a otras igualmente apetecibles, como las berenjenas marinadas y acabadas a la brasa, con emulsión de sésamo, palo cortado y almendra tostada; las croquetas 100% de jamón ibérico; y la coca crujiente con espinacas, pesto y queso curado de Menorca.
Eleonora Piazza, directora de calidad del establecimiento, explica que la idea es ofrecer un recorrido culinario de diferentes lugares del Estado español, en el que tampoco faltan las conservas gourmet, las tablas de embutidos y de quesos. A todo ello, hay que añadir una carta selecta de vinos en los que destacan los vinos de Mallorca, de cellers como Dunord Vitícola, Toni Gelabert o Armero i Adrover, por citar algunos, así como de bodegas seleccionadas de Catalunya (Edetària), Castilla y León (Pingus y Vega Sicilia); La Rioja (Remirez de Ganuza), entre otras. En la parte dulce, el restaurante Bravo invita a degustar caprichos artesanales, como la tarta de queso al estilo vasco con salsa de higos y almendras garrapiñadas; el arroz con leche con quinoa suflada, albaricoque y helado de avena; o una versión de la leche frita con toffee salado y helado de leche merengada.
Además, Piazza comenta la renovación del antiguo restaurante Baleàric en Villa Sofia, para centrarse en la cocina mediterránea con producto local como ingrediente principal siempre que sea posible, como la carbonara con guanciale de porc negre de Mallorca. "Esta transformación se debe a nuestra apuesta firme por la gastronomía de calidad como reclamo -remarca Piazza-, ya que también contamos con el restaurante Voro, de Álvaro Salazar". Los cambios se enmarcan en la celebración del décimo aniversario de Cap Vermell Grand Hotel; por este motivo, también se ha reforzado la figura del anfitrión, Tomeu Llull, con el fin de perfeccionar, aún más, su relación con los huéspedes, adelantarse a sus necesidades y personalizar el servicio a su gusto.
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