Un total de 271.556 personas están en lista de espera de dependencia, un 2,5% menos que hace un año
El dato contabiliza tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando
EP
Un total 271.556 personas se encontraban en la lista de espera de la dependencia a 31 de marzo de 2026, un 2,5% menos que hace un año (7.019 personas menos), según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, y contabilizando tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando.
En concreto, según los datos consultados, 118.716 personas eran solicitantes pendientes de la resolución de grado; 113.675 tenían reconocido el grado pero estaban pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 39.165 tenían la resolución del PIA pero aún era efectiva la prestación.
Además, del total de personas en lista de espera, 152.249 personas llevan esperando más de 6 meses, que es el plazo máximo que establece la ley para que la Administración resuelva los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en valor que las personas que llevan esperando más de 6 meses se han reducido un 16,6% respecto a marzo de 2025 (30.283 personas menos) y a la mitad desde 2020.
Además, el informe muestra que el tiempo medio de gestión, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, se sitúa en 329 días, 9 días menos que hace un año.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha explicado que el mayor "cuello de botella" se produce en el primer paso para entrar en el sistema: la resolución de grado.
"Donde tenemos el principal cuello de botella, donde el tiempo de espera es más largo, es desde la solicitud hasta la resolución de grado, sin embargo, una vez que la persona tiene reconocido su grado hasta que se hace efectiva, hasta la resolución de la prestación, el tiempo es mucho menor. Tiene una explicación lógica porque es precisamente el grado I, la entrada al sistema, donde hay una mayor presión de solicitudes. Con lo cual, es principalmente un reto administrativo", ha precisado.
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