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Misión de la NASA
Misión Artemis II, en directo: los astronautas se preparan para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se han convertido en los humanos que más lejos han viajado
Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia para grabar la experiencia de la tripulación mientras tienen las memorias frescas en su mente.
Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:
Los astronautas de Artemis II empiezan a preparar la cabina para el amerizaje, previsto para el sábado en España
Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EEUU) (02:07 del sábado hora española) frente a la costa de San Diego.
De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Los funcionarios de la NASA ya han confirmado además que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.
Vuelta a la Tierra
La tripulación de Artemis II expresó este miércoles, en su última rueda de prensa desde el espacio, que desean volver a la Tierra para "pasar la batuta" a los astronautas que llegarán a la Luna, además de compartir que la misión les reafirmó que los humanos deben "crear juntos" en vez de "destruir". "Parte de nuestro ética como tripulación y nuestros valores desde el comienzo fueron que esta es una carrera de relevos. De hecho, para simbolizar físicamente, trajimos batutas, que planeamos entregar a la próxima tripulación", compartió Christina Koch, especialista de misión de la NASA, desde la nave Orión.
El traje facilita mantener la presión arterial durante el regreso a la Tierra
Durante este miércoles, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se turnarán para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación. Ésta les ayudará a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre. Por esta parte, la agencia espacial estadounidense ha indicado que algunos astronautas experimentan intolerancia ortostática después de un tiempo prolongado en microgravedad, una condición que puede dificultar mantenerse de pie sin mareos o desmayos. "La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo para contrarrestar este efecto y facilitar un regreso seguro", ha explicado.
Artemis II repara su inodoro y revive el problema más terrenal del espacio
La NASA anunció este miércoles que el retrete de la misión Artemis II nuevamente funciona, pero sus múltiples problemas desde el día de lanzamiento muestran que la carrera espacial no ha solucionado un problema terrenal: cómo hacer las necesidades y mantenerse sano en un entorno donde la gravedad no ayuda y los fluidos flotan.
El inodoro de la nave Orión ha tenido dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina, con sospechas de acumulación de hielo en la línea principal de ventilación de aguas residuales, olores extraños y otros incidentes que llevaron a clausurarlo varias veces.
De hecho, el astronauta canadiense Jeremy Hansen, dijo al control de misión que al abrir el área del baño, "el resto de la tripulación lo podía oler de inmediato".
Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina para el amerizaje, previsto para el sábado
Los astronautas de Artemis II empezarán este jueves a preparar la cabina y a estudiar los procedimientos de entrada antes del amerizaje, previsto por la NASA para el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (EEUU) (02:07 del sábado hora española) frente a la costa de San Diego.
De esta manera, la tripulación empezará a guardar el equipo e instalar sus asientos para asegurarse de que todo esté bien sujeto para la reentrada. Los funcionarios de la NASA ya han confirmado además que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.
Durante este miércoles, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, se turnarán para probar y evaluar la prenda para la intolerancia ortostática que se usa debajo del traje del Sistema de Supervivencia de la tripulación. Ésta les ayudará a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.
La NASA publica en Spotify la lista de la misión espacial
La agencia espacial estadounidense ha publicado este miércoles una lista de reproducción en la plataforma Spotify con todas las canciones que han empleado para despertar a los integrantes de Artemis II.
Queen y Bowie para despertar a los astronautas en su octavo día de misión
La tripulación ha comenzado su octava jornada a las 11:35 hora del este de EEUU (17:35 hora española) al ritmo de 'Under Pressure' de Queen y David Bowie, la canción que los expertos han elegido para despertarse este miércoles. "Vuestros amigos y colegas de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) os desean otro gran día en vuestro viaje", se ha escuchado decir desde el centro de control a los astronautas a través de la retransmisión oficial. La NASA escoge un tema diferente cada día para levantar a los astronautas, que en el espacio sufren una desincronización circadiana por los cambios en los ciclos solares de luz y oscuridad que experimentan.
Estudio sobre la evolución de las superficies lunares
Otro de los objetivos de estudio de la tripulación de Orión era la cuenca Hertzsprung, un cráter de casi 650 kilómetros de ancho fuertemente erosionado en la cara oculta de la Luna, que ofrece valiosa información sobre cómo evolucionan las formaciones lunares en el tiempo. Los astronautas también observaron Reiner Gamma, un "remolino lunar" que se espera sea el un sitio de aterrizaje de futuras misiones de aterrizaje al ser considerado como una anomalía magnética, así como Glushko, un cráter brillante de 43 kilómetros de ancho conocido por las franjas blancas, y el brillante cráter Ohm, situado en la cara oculta de la Luna.
La cuenca oriental de la Luna, objeto preferente de estudio
La tripulación de Artemis II ha logrado estudiar en directo la cuenca Oriental de la Luna, lo que brindará valiosa información sobre esta estructura, formada hace unos 3.800 millones de años, durante un periodo en el que se cree que la Luna y la Tierra fueron impactadas por una intensa lluvia de asteroides y cometas. El estudio de la llamada Mare Orientale y sus tres anillos encabezaba la lista de objetivos científicos de la nave Orión, que orbitó la Luna este lunes durante siete horas, para adelantar la primera investigación humana de este cráter de unos 950 kilómetros de diámetro situado en el hemisferio sur del satélite natural.
Valentina Raffio
Las espectaculares imágenes de la misión Artemis
Las primeras imágenes captadas por la misión Artemis en su recorrido por la cara oculta de la Luna ya están aquí. Y son espectaculares. La NASA ha compartido decenas de instantáneas en las que se pueden observar algunos de los momentos más mágicos del trayecto que anoche vivieron los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía lunar. En la de las imágenes puede verse el espectacular eclipse captado en el momento exacto en que la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y el Sol. Y otra, puede apreciarse el mágico momento del "earth set" en el que los astronautas, antes de quedar totalmente incomunicados en su paso por el lado oculto de la Luna, percibieron por última vez la silueta de nuestro planeta y pudieron apreciar, desde la lejanía, su fragilidad y belleza. Lea aquí la noticia completa.
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