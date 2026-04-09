España golpea a las mafias anglosajonas: cae el clan escocés "Lyons" en Málaga y un capo irlandés en Canarias

España, uno de los países favoritos de los capos británicos e irlandeses para refugiarse, se ha convertido durante este mes de abril en un lugar maldito para estas redes criminales. Guardia Civil y Policía Nacional han descabezado, en operaciones separadas e independientes, a la principal organización criminal de Escocia (Clan de los Lyons) y a la mayor red mafiosa de la República de Irlanda (denominada Hutch).

Los escoceses han caído en la Costa del Sol, su principal base de operaciones en el extranjero, en el transcurso de una operación internacional que también ha contado con intervenciones en Barcelona. Por su parte, el líder de la mafia irlandesa Hutch ha sido detenido en el municipio de Tías, en la isla de Lanzarote.

Violencia escocesa

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Armorum’, ha desarticulado la estructura asentada en España del conocido “Clan de los Lyons”. Según fuentes del Instituto Armado, se trata de una de las organizaciones criminales más violentas surgidas en Escocia en las últimas décadas. Un grupo dedicado principalmente al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, así como a la comisión de delitos violentos de toda clase.

La operación ha culminado con la detención de 14 personas en distintos países. En España, las actuaciones policiales se desarrollaron la semana pasada con un total de 18 registros, principalmente en la Costa del Sol, así como en Barcelona. Durante los mismos se intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y carteras de criptomonedas.

Asimismo, las autoridades han actuado en Indonesia con el apoyo de la Guardia Civil, donde ha sido detenido a S.L. líder de la organización, que ha sido trasladado posteriormente a Países Bajos, donde se ha ejecutado la Orden Europea de Detención emitida por las autoridades españolas.

También ha sido detenida la pareja del capo escocés en el aeropuerto internacional de Dubái, considerada miembro activo de la organización criminal. La cooperación internacional con la Policía Nacional de Turquía ha permitido localizar y bloquear numerosos activos de alto valor vinculados al entramado criminal en el país euroasiático. La investigación, desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland, y coordinado por EUROJUST.

Los barrios de Glasgow

El “Clan de los Lyons” surgió en los barrios bajos de Glasgow en la década de los noventa y evolucionó desde una red familiar de delincuencia local hasta convertirse en un entramado criminal transnacional con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia.

Paralelamente, la organización desarrolló una compleja red de blanqueo de capitales basada en sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales, gestionando millones de euros procedentes del narcotráfico. Su capacidad para operar simultáneamente en varios países (como España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía) y para tejer alianzas con otras grandes redes criminales, consolidó al clan como uno de los actores más relevantes del crimen organizado europeo contemporáneo.

En 2006, tras un enfrentamiento con otra organización criminal en Glasgow (Escocia) en el que falleció un familiar, el actual líder del clan se trasladó a España, donde permaneció durante un tiempo con un perfil delictivo bajo. Posteriormente se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y desde donde continuó dirigiendo operaciones y tejiendo alianzas con otras organizaciones criminales de alcance internacional como el conocido “Clan de los Kinahan”.

Curiosamente, la Benemérita ya actuó contra otros clanes de las islas presentes en España. Fue es el caso, en 2021, de la operación llevada a cabo por el Grupo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que culminó con la detención de G.H., conocido como “El Monje”, líder de otro grupo criminal británico, el “Clan de los Hutch”, que ha sido la otra organización descabezada en España estos días. En esta ocasión, por la Policía Nacional.

El delincuente Gary Hurch, 'El Monje'. / La Opinión de Málaga

Jefe irlandés

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía irlandesa Garda Síochána, han detenido en la localidad canaria de Tías a un fugitivo buscado por su pertenencia a la organización criminal “Hutch”. El arrestado tenía en vigor una OEDE y fue arrestado en menos de 24 horas tras la emisión de la alerta en el marco de la red ENFAST, estando considerado como uno de los líderes de la célula de inteligencia de la organización criminal, además de dirigir los movimientos de dinero junto a su padre.

Tras tener conocimiento de su posible presencia en España, los agentes iniciaron un dispositivo para su localización, hecho que se produjo en el día de ayer en la isla de Lanzarote en unión de efectivos de la Garda irlandesa desplazados expresamente hasta España.

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La organización criminal “Hutch” está construida en torno a fuertes lazos familiares intergeneracionales y estrechas relaciones, a lo largo de varias décadas, en la ciudad de Dublín, estando presuntamente implicada en varias actividades delictivas graves especialmente por su gran rivalidad con otra organización criminal, los Kinahan, curiosamente los aliados del clan escocés que ha caído en la Costa del Sol por la operación de la Guardia Civil.