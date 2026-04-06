Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna

Retrete, cocina y gimnasio en la nave

Los primeros astronautas que fueron a la Luna a bordo del histórico programa espacial Apolo tuvieron que viajar en naves espaciales diminutas en las que tenían que convivir un total de tres astronautas durante todo el recorrido de la misión. Los habitáculos eran completamente abiertos y sin zonas de privacidad por lo que los viajeros espaciales estaban obligados a hacer sus necesidades delante de sus compañeros conectando una bolsa a su cuerpo, depositando allí mismo sus residuos y después atando el contenido con una mezcla de bactericida. El proceso, además de poco elegante, solía derivar en derrames por lo que tampoco era muy práctico.

Para huir de estos engorros, la nave Orion no solo se ha construido para tener más espacio vital sino que, además, incorpora por primera vez un retrete espacial con puerta para que los astronautas puedan hacer sus necesidades sin pudor. Este sistema, ya utilizado en la Estación Espacial Internacional, está pensado para recolectar por separado la orina y las heces. El plan es que la orina se ventile por la borda y que los excrementos se almacenen hasta el regreso a la Tierra. Entre las comodidades de la nave también destaca una pequeña cocina y una zona de gimnasio. (Más curiosidades aquí)