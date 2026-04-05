Por fin. Mercurio ya no está retrógrado, las panades han pasado a mejor vida y el letargo de marzo no tiene más justificación. Bienvenidos a tierra de nadie, demasiado lejos de la Navidad y demasiado cerca del biquini.

Abril llega con luz cenital, esa que no perdona. Y con ella, una avalancha de bodas, bautizos, comuniones y tardeos de inauguración que caen como granizo sobre una agenda que llevaba meses en modo ahorro.

Los centros de estética respiran tensión. Todos queremos pasar de extra de The Walking Dead a dorado saludable antes del primer evento. El armario colapsa entre dudas, la alergia al polen convive con las ganas locas de terraza y el optimismo aparece de golpe como si nunca se hubiera ido.

Como cantaba Antonio Flores para Victorio & Lucchino, «así se siente abril» lalala. Es un estallido que no pide permiso. Y mientras la primavera hace lo suyo, esta sociedad nuestra no para. Preparen las gafas, afilen la curiosidad y disfruten de todo lo que ha dado de sí esta semana en la crónica social.

Pablo Erroz

Pablo Erroz presentó The Residence, su colección 2026, en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid junto a Kiwoko. Y vaya sorpresa. Por primera vez, la propuesta incluía accesorios para perros: arneses, collares, correas y dispensadores, todos con tejidos naturales, colores suaves y acabados artesanales preciosos.

Pero lo que de verdad se llevó el corazón no fue solo el producto. Fueron los modelos. Perros sin hogar que caminaron entre flashes para recordar que miles de animales están esperando que alguien los elija. Sin artificios, sin postureo.

La adopción responsable colándose en el lugar menos pensado. Sin duda lo más emotivo que dejó el desfile.

Premio Flor d’Ametler

La finca de Son Pou de sa Majorala, en Vilafranca de Bonany, fue el escenario elegido para entregar el V Premio Flor d’Ametler 2026. Los galardonados, Daniela y Javier Valencia, llevan tiempo divulgando el producto local y la gastronomía de la isla a través de Sentir Mallorca, un proyecto que apuesta por imágenes y sonidos cuidados frente al contenido genérico de siempre.

El Consell de Mallorca y la IGP Ametla de Mallorca eligieron este año reconocer una forma de contar las cosas que se sale de lo habitual. El galardón, una pieza artesanal creada por Maria Abando, se entregó en una temporada que también dejó la tradicional Fira de la Flor d’Ametller en Son Servera

ProWein

Mallorca se plantó en Düsseldorf con todo. La ProWein 2026 vio llegar a catorce bodegas de la isla dispuestas a mostrar lo mejor de sus viñas, con más de 110 referencias y un estand que dobló en tamaño al de años anteriores.

Lo bonito fue ver juntas, por primera vez, las tres denominaciones de la isla: DO Pla i Llevant, DO Binissalem e IGP Vi de la Terra Mallorca. Un escaparate de 102 metros cuadrados que olía, además, a sobrasada, queso, aceite y almendra. La consellera Pilar Amate acompañó a la delegación en una cita que dejó muy buen sabor de boca.

Exposición Pasado y Presente

El Hotel Can Bonico abre su temporada de exposiciones 2026 con algo que va más allá de veinte pinturas al óleo. Pasado y Presente, del colectivo ART PRODUCTIONS, es el resultado de cuatro años de trabajo compartido entre el maestro Luciano Portales, conocido como Portaolaya, y sus hijas Cristina y Almudena.

Las obras dialogan con los grandes maestros de la historia del arte, pero les añaden una segunda escena realista. Tradición y mirada actual conviviendo en el mismo lienzo. Detrás de cada cuadro hay un artista formado en la Escuela Massana y en Bellas Artes de San Fernando, con exposiciones en Madrid, París, Zúrich y Lisboa, que decidió que la mejor manera de seguir creciendo era hacerlo junto a sus hijas. La muestra puede visitarse hasta el 16 de mayo.

Terra

El Passeig del Born tiene nuevo restaurante y la apertura no pasó desapercibida. Terra, el último proyecto del Grupo Enjoy, abrió sus puertas con una noche que reunió a buena parte del mundo social y empresarial de la isla.

La propuesta gira en torno a la cocina mediterránea con producto de proximidad y platos pensados para compartir. Pero lo que más llama la atención es su terraza, un guiño a las viejas cenas a la fresca de los pueblos de Mallorca trasladado al centro de ciutat.

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