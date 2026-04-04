Camilla, azafata en Baleares, aspira a ganar 'Masterchef': insultos de macarra y lágrimas de frustración en el primer programa

"Estoy acojonada. Sería un fracaso muy grande no entrar". Son unas de las primeras palabras que Camilla, una italiana afincada en Ibiza, dirige a los jueces de 'Masterchef': Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja. Una frase a la que sigue un "os espero fuera" cuando el chef de El Bohío le plantea la posibilidad de que no sea una de las 16 elegidas para la edición que acaba de comenzar a emitirse en Televisión Española. Un primer encuentro que deja claro el carácter de la italiana.

Camilla tiene 33 años, es mamá y trabaja como azafata de tierra en el aeropuerto de Ibiza y como asistente personal, según explica a los jueces y a la cámara mientras prepara el plato con el que se juega el pase a la competición culinaria: unos gnocchi en los que ha usado ricotta en vez de patata y que acompaña con una mayonesa de anchoas. Al escuchar que tiene hijos, le preguntan qué pasará si entra en 'Masterchef' y la respuesta es rápida: "Mi marido se queda con ellos".

El carácter de la italiana gusta a los jueces casi tanto como su plato. "Me han gustado mucho tus gnocchi", sentencia Pepe Rodríguez quien acompaña su veredicto con una recomendación: "Quiero ver a Camilla, no a alguien que quiere ser Camilla". Marta Sanahuja, más conocida como Marta Delicious, apunta que también le ha convencido su plato, lo mismo de Jordi Cruz, quien le sigue la broma y le dice que seguro que hay cosas que no se atrevería a decírselas a la cara. Todos ríen, sobre todo Camilla, que celebra ser una de las 16 elegidas para la edición que se estrenó el lunes.

Primera capitana de la edición

En la primera prueba de equipos la italoibicenca no pasó desapercibida. Y es que los jueces, que fueron los que formaron los equipos, la escogieron para ser capitana del equipo rojo. "Queremos gente con carácter", justificaron. Al ser consciente del papel que le tocaba jugar, Camilla se mostró muy tranquila y segura de sus dotes de cocina y de mando: "Soy una líder nata. Si me sale bien voy a salir coronada".

Los dos equipos, azul y rojo, tuvieron que replicar, en su menú, platos de los chefs Lydia del Olmo y Xose Magalhaes y, en el caso del rojo, el de Camilla, les tocó preparar el primer plato (merluza y chocolate) y el postre (homenaje a los licores). Al reunir a sus huestes antes de comenzar a cocinar Camilla ya les advirtió que sería "firme", "recta", prácticamente "militar". Y les lanzó una advertencia: "Si os ofendéis es cosa vuestra".

Desde el primer momento no hubo buen ambiente en el equipo, bajo las alas de Jordi Cruz. De hecho, hubo algunos enfrentamientos al sentir que iban perdidos y al no comprender la forma de capitanear de Camilla. Especialmente duro fue el encontronazo con Javier, quien, tras un duro diálogo a cuenta de las indicaciones de una de las elaboraciones del postre, un chocolate espeso, la llamó "macarra". Un comentario al que Camilla contestó asegurando que prefería "mil veces" que la llamaran macarra y que la respetaran a que le llamaran "apuñalador traidor". El propio jordi Cruz le pidió que recondujera su capitanía para que sus compañeros cambiaran su forma de verla y mejorara el trabajo.

El cocinado acabó con una Camilla llorando por la frustración y la tensión y yéndose sola a un rincón de la cocina, a donde la sigue una de las compañeras para intentar convencerla de que el trabajo ha estado bien hecho. A pesar de las diferencias entre los miembros del grupo, finalmente el rojo fue el equipo que se salvó de ir a la prueba de eliminación.

Ya en plató, las aguas no se calmaron. Javier le pidió disculpas por llamarla macarra, pero, muy seria, la italiana señaló que las disculpas "para quedar bien delante de los jueces" no le valen.