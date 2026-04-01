Organizan talleres y visitas guiadas a Raixa por el Día Europeo de los Jardines Históricos: fechas y horarios

El Consell de Mallorca ha programado varios talleres y una visita guiada en la finca pública de Raixa, en Bunyola, entre el 17 y 24 de abril, con motivo del VII Día Europeo de los Jardines Históricos, que tiene lugar el día 26.

Esta iniciativa se celebrará este año bajo el lema 'El viaje de las plantas y su impacto en la identidad actual de los jardines históricos', ha detallado la institución insular.

"Estas iniciativas sirven para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de conservar estos jardines, que no solo son un bien artístico, sino también un componente importante de la biodiversidad y de la historia europea", ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Actividades en la finca de Raixa

La agenda de actividades en Mallorca arrancará el 17 de abril con un taller de sellos botánicos. Los participantes crearán estampaciones utilizando hojas, flores y otros elementos vegetales impregnados con pintura o tinta y estampados directamente sobre papel o tela.

El 18 de abril, a las 11.00 horas, tendrá lugar un taller de cianotipia, una técnica fotográfica antigua que utiliza una emulsión sensible a la luz para producir imágenes de color azul intenso sobre varios materiales, como papel o tela.

Con formas vegetales como protagonistas, los asistentes al taller explorarán historias sobre su migración, su cultivo y la influencia duradera que estas especies han tenido en la identidad de los jardines históricos.

Como broche final, el 24 de abril a las 18.00 horas, se realizará una ruta guiada que explorará la transformación de la finca a través de la figura del cardenal Despuig, un humanista y viajero clave en la promoción de los intercambios científicos del siglo XVIII.

La visita pondrá de relieve cómo la curiosidad intelectual de Despuig, sus viajes y su interés por la botánica contribuyeron a configurar la identidad de los jardines, y mostrará cómo el movimiento de las plantas entre territorios ha dejado una impronta duradera en los paisajes históricos.