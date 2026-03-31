La reivindicación por la igualdad en la Semana Santa de Sagunto vuelve a la calle

Más de un centenar de personas se concentraban este martes en la emita de la Sang de Sagunto para reivindicar por quinta vez una Semana Santa inclusiva, después de tres votaciones por parte de la cofradía que organiza la fiesta en las que se ha dicho "no" a la entrada de las mujeres. La cita llegaba además precedida de la gran polémica suscitada a nivel nacional tras el resultado de la reciente votación y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, tanto al reactivar el expediente para valorar si retira el "interés turístico nacional" a la fiesta como al anunciar una denuncia ante la Fiscalía desde el Ministerio de Igualdad.

"Cinco duros años", como reconocían desde el colectivo Semana Santa Inclusiva, promotor de este tipo de acciones que responden a una "lucha por la igualdad y la defensa de nuestros derechos", como explican sus responsables a Levante-EMV.

"El aumento de la participación en la votación del pasado 22 de marzo -donde 114 fueron los votos afirmativos frente a los 267 en contra- volvió a truncar nuestras esperanzas de pertenecer, de manera igualitaria y con los mismos derechos y obligaciones, a la Cofradía de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La única cofradía que existe en el núcleo histórico. Una cofradía que nos ha visto crecer y a la que hemos visto cambiar, evolucionar y hacerse cada día más fuerte y arraigada", leían en un comunicado.

Orgullo

"Una Cofradía a la que, junto a sus miembros de pleno derecho, hemos ayudado a poner cimientos en la memoria colectiva de esta ciudad. Porque no únicamente coordinamos a nuestras familias para que nuestros hijos, sobrinos y nietos puedan procesionar. También arreglamos balcones, aseamos la ermita… salimos a la calle con el orgullo de esa mirada violeta que simboliza nuestras raíces. Y nos emocionamos. Y lloramos. Y, al ver a la Soledad con lágrimas en los ojos, unimos nuestro dolor al suyo. Porque ella está sola. Como nos hemos sentido las integrantes de este colectivo durante años", se recoge en el escrito que han leído en público.

Una joven se coloca la chapa reivindicativa de 'Semana Santa Inclusiva'. / Daniel Tortajada

Una soledad que aseguran haber sentido "hasta hoy", porque "podemos, con la mirada bien alta y la sonrisa en la cara, sentir orgullo de todo lo que estamos consiguiendo. Porque somos un pueblo amable y combativo. Porque hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Y ahora, con la misma fuerza con la que nos hemos dado la mano para levantarnos, debemos demostrar que somos valientes para hablar y dialogar sobre esta lucha que es la nuestra y la de las próximas generaciones", un mensaje que aseguran, motiva su movilización.

Consecuencias

Sin embargo, con el comunicado también han puesto de manifiesto que toda esta lucha ha implicado tener que pagar un precio. "Hemos recibido comentarios hirientes y dolorosos. Insultos a la Mayoralía del año, a cofrades y a mayorales que han arrimado el hombro y nos han acompañado en esta ingente tarea de pedagogía y reeducación. Y, hasta hoy, no lo hemos logrado. Por eso volvemos a reunirnos aquí. Otro martes más. Y los que hagan falta. Siempre desde el máximo respeto a una Fiesta que, aunque algunos no quieran creerlo, nos representa a todas y a todos", insistían.

"Puerta cerrada"

Desde el colectivo por una Semana Santa Inclusiva se ratifican en que fue "equivocada" la decisión de la directiva de la entidad de celebrar la junta extraordinaria donde se votó la entrada de las mujeres "junto a la general" que es habitual poco antes de la celebración. Esto, a su juicio, "ha llevado a medios de todo el mundo a mirar hacia nuestra casa", dicen ante la repercusión que la noticia ha tenido a nivel incluso internacional, y que hoy tenía previsto ir a grabar una televisión francesa. "Se les han solicitado reuniones, acuerdos, diálogo… y siempre nos han cerrado la puerta, aferrándose a una idea de tradición totalmente equivocada", lamentan.

Un momento de la protesta. / Daniel Tortajada

Pero pese a todo lo ocurrido y lo que ha conllevado esta votación, desde la plataforma están convencidas y convencidos de que "estamos haciendo historia en mayúsculas. Estamos construyendo una sociedad más digna para los saguntinos y saguntinas que, en un futuro próximo, habitarán nuestras calles. Y ellos sabrán que un gran grupo dentro de la población luchó por ellos, para que pudieran crecer en una sociedad saguntina igualitaria, solidaria y feliz", terminaba el manifiesto.

Asistencia

A la convocatoria, donde se ha notado una mayor presencia de hombres que otros años, asistían el alcalde de Sagunto, Darío Moreno y varios concejales del PSPV-PSOE y de Compromís, así como la exalcaldesa y exdelegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la exdiputada nacional, Marga Pin. Tampoco han faltado concejales de distintas formaciones de legislaturas anteriores, empresarios, docentes de centros educativos de la localidad y representantes de asociaciones locales.

Asistentes a la protesta. / Daniel Tortajada

Reflexiones

Un profesor de instituto, Nacho Sánchez, reconocía "tener que concentrase por esto en pleno siglo XXI da mucha lástima" y hacía también una reflexión sobre que muchos votos contrarios a la incorporación de las mujeres hayan sido de jóvenes. "Como sociedad y profesionales de la educación tenemos una responsabilidad dentro de las aulas y es verdad que el fascismo está creciendo exarcebadamente", decía a Levante-EMV.

Otra educadora, Cristina Rodríguez, pensaba que ese voto negativo se debe "al miedo al cambio, pese a que nada realmente cambiará y lo único es que podrá haber mayoralías mixtas. Pero lo importante es que no podemos discriminar a nadie por el género con el que ha nacido".

También Valentín Parra, presidente de la asociación de enfermos de Alzhéimer, ha secundado la protesta a título personal al considerar "muy importante que se rompa una lanza por la igualdad" incluso en entidades tan antiguas como la cofradía de la Sang, de más de 500 años de historia.