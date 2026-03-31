Lolalolita disfruta de unos días en Mallorca junto a la creadora mallorquina Judith Arias

La influencer Lolalolita ha vuelto a elegir Mallorca como destino para una escapada, esta vez acompañada de su amiga, la creadora de contenido mallorquina Judith Arias, con quien está pasando unos días en la isla. Durante su estancia, ambas han compartido numerosos momentos en redes sociales que han llamado la atención de sus seguidores, especialmente por la cercanía con la hija de Judith, la pequeña Cloe.

No es la primera vez que la influencer visita la isla, pero en esta ocasión su viaje está teniendo un marcado tono familiar y cotidiano, mostrando una faceta más personal lejos de grandes eventos.

Una convivencia llena de momentos espontáneos

A través de sus publicaciones, se ha podido ver cómo Lolalolita se integra en el día a día de la casa. Uno de los momentos más comentados ha sido una conversación con Cloe, en la que la niña le propone dormir juntas con una condición: que no se tire pedos. La influencer, entre risas, le advierte que habla en sueños y que no se asuste.

También han compartido escenas más prácticas, como una compra para el fin de semana pensada para cinco personas, en la que llenan el carrito con productos como frutas, gelatinas, helados, pollo, aguacate o maíz, mostrando un plan casero y relajado.

“Aprendiendo a ser madre” y complicidad entre amigas

En otro de los vídeos, Lolalolita aparece peinando a Cloe y haciendo una coleta mientras bromea con que está “aprendiendo a ser buena madre”. La complicidad con Judith Arias también ha sido protagonista, con momentos en los que ambas aparecen vistiendo de forma similar o lanzándose bromas entre ellas, con comentarios irónicos sobre relaciones pasadas, redes sociales o pequeños secretos de belleza.

Planes en la isla y escapadas al mar

Durante su estancia, también se las ha visto disfrutando del buen tiempo en distintos puntos de Mallorca. Entre los planes compartidos, destacan paseos en coche descapotable y una visita a Camp de Mar, uno de los enclaves más conocidos del litoral mallorquín.