El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales sin fijar cuantías económicas

Con más de mes y medio de retraso sobre el plazo previsto, y en Lunes Santo, el Gobierno y la Iglesia han firmado el protocolo para crear el órgano mixto que se encargará de indemnizar económicamente o reparar a las víctimas de pederastia. Las solicitudes podrán realizarse a partir del próximo 15 de abril, sin embargo, no se fijan todavía unos baremos ni cuantías económicas, como esperaban las asociaciones de víctimas. "Caso a caso" es la máxima que se repite, aunque si no hay acuerdo, se prevén mecanismos resolutivos.

La indemnización para las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial será asumida por la Iglesia católica, como se ratificó en el acuerdo del pasado 8 de enero, y partirá así de una propuesta integral de los equipos implicados. El protocolo ha sido ratificado este lunes entre la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Justicia y llega con el horizonte de la visita del Papa León XIV el próximo mes de junio.

El presidente de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha justificado el retraso en la firma por la “complejidad” del asunto y resaltado que este mecanismo de colaboración pública es complementario con el que ya puso en marcha la propia CEE. Aunque los hechos están prescritos, Argüello ha defendido que la Iglesia “quiere reconocer su responsabilidad”. Asimismo, ha puesto en valor el acuerdo con Hacienda para que las indemnizaciones estén exentas de tributación, especialmente del Impuesto sobre la Renta. La exención regirá también para las víctimas que ya han recibido indemnización por parte de la Iglesia.

El sistema acordado es el de un órgano mixto con participación de las víctimas y reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. El Defensor del Pueblo será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación. La Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en el plazo de un año, prorrogable a otro más.

La víctima podrá ahora iniciar el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima. Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe.

Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo. Si hay disconformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.