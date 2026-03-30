Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina, acompañadas de Victoria Federica e Irene Urdangarin, en el Concierto de Semana Santa que se celebra en la Catedral de Mallorca

Doña Sofía, en su primera Semana Santa tras la muerte de su hermana Irene de Grecia, asiste en la Catedral de Mallorca al tradicional Concierto de Pascua. Una cita ya arraigada en el calendario isleño a la que ha acudido en compañía de sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y las hijas de ambas, Victoria Federica e Irene Urdangarin.

La reina emérita llegó a Palma el pasado viernes junto a la infanta Cristina. Su presencia en este concierto impulsado por Projecte Home viene sucediéndose desde hace años, siempre de la mano de la princesa Irene de Grecia, quien falleció el pasado mes de enero. Aunque Casa Real no lo ha anunciado oficialmente se espera que doña Sofía viaje a Murcia el próximo jueves, para asistir a alguna procesión.

El Concert de Setmana Santa: Réquiem de Verdi ha empezado a las 20.30 horas y se celebra a beneficio de Projecte Home Balears, fundación que desde 1987 tiene como misión, prevenir, atender y dar respuesta a los problemas generados por las adicciones. Además de la reina emérita y las infantas también han asistido las principales autoridades de las islas, entre ellas Marga Prohens, presidenta del Govern, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados.

En su XVII edición, el Concert de Setmana Santa está dedicado a la Messa de Requiem, obra compuesta por Giuseppe Verdi en 1874 en memoria del escritor Alessandro Manzoni y considerada una pieza clave del repertorio coral por su fuerza emocional y su carácter casi operístico. Sobre el escenario, la interpretación corre a cargo de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, dirigida por Pablo Mielgo, y de la Coral de la Universitat de les Illes Balears, bajo la dirección de Núria Cunillera Salas. La gala ha congregado a unos 1700 espectadores en la Catedral de Mallorca.

Noticias relacionadas

La soprano Mira Alkohovik, la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el tenor mallorquín Antoni Lliteres y el bajo menorquín Simón Orfila participan como voces solistas.