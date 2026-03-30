Conoce a la pareja de Mallorca que pondrá a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones 10’

Mallorca volverá a tener representación en uno de los realities más seguidos de la televisión. Christian, de 29 años, y Mar, de 24, ambos de Palma, son una de las cinco parejas que participarán en la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones 10’, un formato que pondrá a prueba la solidez de su relación tras cuatro años juntos.

La pareja llega al programa con la intención de demostrar que su historia es fuerte, aunque el entorno no será sencillo: "Su relación empezó con algunas dificultades. Ella asegura que el inicio fue 'caótico' y él confiesa que se lio con 'dos amigas' de ella", explican desde Telecinco. En esta experiencia, cada decisión, cada gesto y cada tentación puede cambiar el rumbo de la relación, en un contexto donde la convivencia con solteros y solteras está diseñada precisamente para generar dudas.

Mallorca, presente en una edición marcada por la diversidad de parejas

La pareja mallorquina compartirá experiencia con otras relaciones procedentes de distintos puntos de España. Entre ellas, destacan historias más largas, como la de Atamán y Leila, desde Gran Canaria, que llevan más de una década juntos, o relaciones más recientes como la de José y Nerea, que apenas suman un año.

También participarán Álex y Ainhoa, desde Ibiza, con un año y medio de relación, y Luis y Julia, desde Alicante, que completan el grupo de parejas que se enfrentarán a esta prueba televisiva.

Nuevas tentaciones y perfiles que prometen agitar el programa

De forma paralela, el programa ya ha presentado a las solteras que convivirán con los chicos en República Dominicana, un grupo con perfiles muy distintos pero con un objetivo común: poner a prueba la fidelidad de las parejas desde el primer momento. Entre ellas hay jóvenes procedentes de distintos puntos del país, con perfiles que van desde estudiantes y trabajadoras del sector servicios hasta experiencias internacionales, lo que anticipa una convivencia intensa y llena de momentos de tensión.

Más allá del espectáculo televisivo, el formato vuelve a plantear un experimento emocional en el que las parejas llegan convencidas de la fortaleza de su relación, pero se enfrentan a situaciones límite. En el caso de Christian y Mar, su paso por el programa supondrá una exposición pública de su relación y una prueba directa a cuatro años de historia en común, con la incógnita de si saldrán reforzados o si, por el contrario, las tentaciones acabarán pasando factura.