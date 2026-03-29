Pecamos, comimos y aquí seguimos

Reconozcámoslo: pocas noticias resultan tan reconfortantes como saber que la Semana Santa cae a principios de abril. No es solo una cuestión de fechas, es un milagro logístico para nuestra dignidad estética. Si los días de pasión se hubieran retrasado, nos habríamos plantado en mayo con el metabolismo pidiendo clemencia y el bañador lanzando avisos de desahucio.

Pero este año tenemos ese colchón de oro entre la última torrija bañada en miel y el primer chapuzón. Tiempo precioso después de habernos rendido sin culpa a las panades de cordero y a esos robiols que, aunque los rellenes de requesón prometiéndote que son light, suman lo suyo en la báscula.

Ahora podemos pecar con sonrisa tranquila. La operación bikini no es todavía una emergencia nacional, sino un proyecto a medio plazo. Devorar ese último trozo de pan de torrija sabiendo que aún hay margen para quemarlo con senderismo o, como mínimo, caminando con energía hacia la nevera. Brindemos con un poco de vino dulce por este abril generoso que nos permite ser pecadores gastronómicos hoy, sin que el neopreno nos devuelva una mirada de reproche demasiado pronto.

Y ahora, con ese remordimiento dulce que deja la buena mesa y la sonrisa todavía en la cara, nos ponemos manos a la obra para contarles todo lo que ha dado de sí esta semana en la crónica social.

DO Pla i Llevant

El corazón vinícola de Mallorca tuvo su gran noche en el Hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa. La presentación de las añadas 2025 de la DO Pla i Llevant reunió a más de 600 asistentes, confirmando que esta cita es ya imprescindible en el calendario gastronómico de la isla.

Las 11 bodegas desplegaron blancos frescos, rosados vibrantes, tintos con carácter y espumosos de altura, junto a otras denominaciones.

La velada reservaba además un momento emotivo con la entrega del primer Premio Sarment Pla i Llevant a Toni Bennàssar, expresidente de la denominación, cuya dedicación marcó una etapa decisiva para la organización. La presencia del conseller de Agricultura, Joan Simonet, y otras autoridades insulares completó una noche redonda para el vino mallorquín.

Reunión taurina

Como ya es costumbre, la Peña Taurina Oro y Plata volvió a reunir a sus aficionados en una de esas comidas mensuales que ya forman parte del calendario más querido de la afición. En esta ocasión, el Restaurante La Cantina puso el escenario perfecto para que más de medio centenar de personas disfrutaran de una mesa excelente.

A la hora de los postres, la presidenta, Sole Hidalgo, presentó a Gerard Más, director y crítico taurino de VadeBrauss, que cautivó a los presentes con sus experiencias junto a figuras del toreo. Joven, apasionado y enormemente profesional, demostró por qué se ha convertido en una de las voces más respetadas de la comunicación taurina en España.

Wine Lovers Day

El Espacio Sociocultural Asima acogió la segunda edición del Wine Lovers Day con una distinción que ya lo sitúa entre las citas ineludibles del sector. Organizado por Rullán Navarro en un año cargado de significado -medio siglo de historia y homenaje a su fundador, Toni Rullán- el encuentro reunió más de 40 expositores y 300 referencias de nivel internacional.

Las clases magistrales de Alejandro Vicente Castro, Marla González y César Langa elevaron la jornada, mientras Manuel Zambrano se imponía en una cata a ciegas de alto nivel. La entrada simbólica destinó su recaudación íntegra a Tu Hada Madrina.

Tradición, excelencia y compromiso social, Rullán Navarro demuestra que cincuenta años no son un límite, sino un punto de partida.

Nit de l’Oli

Es Baluard Museu d’Art Contemporani volvió a vestirse de gala para acoger la novena edición de la Nit de l’Oli, una cita que cada año reúne a los mejores productores de aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Oli de Mallorca.

Diecisiete elaboradores presentaron treinta y una referencias, entre monovarietales y coupage de variedades arbequina, picual, mallorquina y empeltre, algunas de producción ecológica. Los asistentes pudieron degustarlos con sugerencias de maridaje y acompañarlos con otros productos de calidad diferenciada de Balears, desde la almendra de Mallorca hasta la sobrasada, pasando por vinos de tres denominaciones insulares.

Al evento asistieron el conseller de Agricultura, Joan Simonet, y la consellera insular Pilar Amate, respaldo institucional para una noche que dejó claro que el aceite mallorquín tiene mucho que contar y aún más que saborear.

Entre nosotras

Qué bonito cuando un espacio con tanta historia como el Pueblo Español se llena de energía, talento y ganas de comerse el mundo. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante la jornada Entre nosotras, una experiencia de día completo que reunió a más de 200 mujeres líderes, emprendedoras y creativas de todas las nacionalidades en un entorno pensado para generar conexiones de verdad.

Con el Día Internacional de la Mujer como marco, el evento articuló su programa en torno a los cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire, dejando a cada asistente elegir su propio recorrido entre charlas, talleres y activaciones prácticas.

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El resultado fue una jornada cargada de conversaciones que importan, encuentros que inspiran y esa energía tan especial que solo se genera cuando las mujeres se juntan con un propósito común.