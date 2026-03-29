Pablo Boillos, del Basque Culinary Center, gana el concurso de cocina Protur Chef 2026
Carme Juaneda y Maria Cabanas han quedado en segundo y tercer puesto, mientras que Berta Costa ha quedado en primer lugar de la edición infantil
Pablo Boillos, estudiante del Basque Culinary Center, ha ganado el concurso nacional de escuelas de cocina Protur Chef, que ha celebrado su octava edición en sa Coma. Carme Juaneda y Maria Cabanas han quedado en segundo y tercer puesto.
Este domingo por la mañana se ha disputado la final del concurso de cocina que comenzó el pasado jueves en el Protur Biomar Sensatori Resort con la participación de alumnos de 18 escuelas de diferentes puntos de España. Seis finalistas han trabajado en directo ante el jurado, presentando elaboraciones que han evidenciado tanto su nivel formativo como su evolución a lo largo del concurso, ha destacado la organización. Pablo Boillos se ha impuesto con un plato de merluza al vapor, emulsión de sus colágenos, menuier de mejillón y moscatel. Como ganador se lleva 3.000 euros y una estancia de formación en Protur Hotels.
Carme Juaneda es estudiante del IES Puig de sa Font, en Son Servera, y como segunda clasificada ha ganado 1.500 euros y la estancia de formación en Protur Hotels, al igual que Maria Cabanas, del Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, en Pontevedra, que además se lleva 1.000 euros.
Desde Protur Chef se remarca que el objetivo de este concurso es "servir como plataforma para jóvenes cocineros en formación, facilitando un entorno real de competición en el que poner en práctica conocimientos técnicos, capacidad de organización y creatividad aplicada a la cocina".
Este concurso ha contado con actividades abiertas al público durante todo el fin de semana, como cenas maridaje, talleres gastronómicos, demostraciones culinarias y una edición infantil de la competición, Protur Chef Kids. En esta categoría, los participantes han tenido que elaborar risottos, una prueba que les ha exigido precisión en los tiempos de cocción, control del punto del arroz y equilibrio en la combinación de ingredientes, según han señalado desde el certamen. El primer puesto ha sido para Berta Costa, que ha ganado un taller de cocina con Tomeu Caldentey y material de cocina.
En segundo lugar ha quedado Maria Magdalena Mas, que ha logrado un vale para Biomar Protur Spa y entrada gratuita en La Reserva. La tercera clasificada ha sido Laura Sastre, que ha obtenido también una entrada gratuita en La Reserva.
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