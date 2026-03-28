Protur Chef entrega sus premios Cullerot Daurat a Ca'n March, Acadèmia de la Cuina y la Fundación Raíces

El concurso nacional de escuelas de cocina Protur Chef 2026 que se celebra este fin de semana en sa Coma ha entregado este pasado viernes, 27 de marzo, sus premios Cullerot Daurat al restaurante Ca’n March, a la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca y a la Fundación Raíces, de Madrid.

Esta ha sido la quinta edición de los premios Cullerot Daurat, que reconocen la excelencia, la trayectoria y el compromiso con la gastronomía, tanto de profesionales del sector como de entidades. La entrega de galardones ha sido el momento más emotivo de la segunda jornada de este concurso de cocina, cuya final se disputará este domingo por la mañana en el Protur Biomar Sensatori Resort.

El restaurante Ca’n March ha recibido un Cullerot Daurat “por preservar la esencia de la cocina tradicional mallorquina, respetando el producto y el territorio a lo largo de generaciones”.

En el caso de la Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca, se le ha reconocido su iniciativa por “dignificar y proyectar la gastronomía local, fomentando la colaboración entre cocineros y viticultores y fortaleciendo la relación entre tradición e innovación”.

La Fundación Raíces también ha recibido un Cullerot Daurat por “promover la inclusión social mediante la formación y la inserción laboral en restauración, transformando la gastronomía en una vía de oportunidad y dignidad”.

“Con esta entrega, Protur Chef reafirma su apuesta por reconocer iniciativas que contribuyen al crecimiento y prestigio del sector gastronómico”, han destacado desde la organización de los premios.

La octava edición del concurso Protur Chef continuará este sábado y domingo, con actividades paralelas como la edición infantil Protur Chef Kids, los talleres y demostraciones gastronómicos.

Noticias relacionadas

Será este domingo por la mañana cuando comience la final del concurso, en el que han participado 18 estudiantes de distintas escuelas de cocina.