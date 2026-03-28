¿Cuánto cuesta acercarse al papa León XIV? Tarifas de mil a un millón de euros en España

Desde aportaciones de mil euros hasta donaciones que alcanzan el millón. La visita del papa León XIV a España —con paradas previstas en Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria en el mes de junio— tiene un coste todavía sin cifras oficiales, pero sí vías de financiación ya definidas. Entre ellas destaca la participación de grandes empresas, que podrán colaborar a través de patrocinios o aportaciones económicas directas. ¿Las tarifas? Oscilan desde los mil euros, que otorgan la categoría de ‘Amigo’, hasta el millón reservado al ‘Gran benefactor’. Entre ambos extremos se abre un abanico de modalidades con diferencias notables, según el dossier remitido por la Conferencia Episcopal a los principales grupos empresariales. Se trata de un auténtico meet and greet —encuentro y saludo— reservado a las empresas que opten por las tarifas más altas, convirtiéndose en una inversión de altura.

Las empresas interesadas —previo registro mediante un formulario— también podrán contribuir en especie. En el apartado económico, las aportaciones se organizan en distintas categorías, cada una con beneficios específicos. En la cúspide se sitúa la figura del ‘Gran Benefactor’, con una contribución de hasta un millón de euros. Esta modalidad contempla ventajas como un encuentro privado con el papa, espacios reservados en los actos multitudinarios y la participación en una reunión de trabajo en el Vaticano.

Un escalón por debajo aparece la categoría de ‘Benefactor’, fijada en 500.000 euros, que también incluye encuentros con el pontífice y acceso preferente a los eventos. El esquema se completa con otras opciones más accesibles, como la de ‘Patrocinador’ (250.000 euros) o ‘Colaborador’ (10.000 euros). Estas modalidades ofrecen visibilidad institucional, con menciones en las comunicaciones oficiales y la posibilidad de utilizar el distintivo de ‘embajador empresarial’ en sus acciones públicas. En el nivel más básico se sitúa la categoría de ‘Amigo’, con una aportación de mil euros. Esta modalidad se limita al reconocimiento formal de la contribución mediante un certificado oficial emitido por la organización, sin incluir acceso a beneficios adicionales.

Más financiación para la visita del papa

Más allá del papel de las grandes empresas, la Iglesia española subraya que la financiación de la visita descansará exclusivamente en aportaciones privadas, descartando cualquier inyección directa de dinero público. Entre las fórmulas previstas figura una colecta extraordinaria en parroquias de todo el país, donde los fieles podrán donar la cantidad que consideren, así como un sistema de donaciones mediante código QR ya disponible en la web oficial del evento. Desde la organización insisten en que, al no contar con fondos públicos, todos los recursos se destinarán a cubrir los preparativos logísticos del viaje, bajo criterios de transparencia. Además, se comprometen a someter las cuentas a auditoría una vez finalizada la visita y a detallar públicamente tanto los ingresos recibidos como su destino.

Asimismo, el dossier enviado por la Conferencia Episcopal también detalla los recursos esenciales requeridos para la visita del papa, que incluyen transporte, servicios sanitarios, vallas de seguridad, pantallas, escenarios, tribunas para prensa, lectores de códigos QR, walkie-talkies, arcos de control, asesoría legal, señalización, misales y material textil necesario para uniformar a voluntarios, coro y orquesta.

En este sentido, el viaje del pontífice, el primero que realiza a España desde el inicio de su pontificado, ha despertado ya altas expectativas en el sector turístico. La previsión de llegadas incluye delegaciones oficiales, dispositivos de seguridad, medios de comunicación y numerosos visitantes, lo que apunta a un notable incremento de la actividad. A menos de tres meses de la cita, el sector hotelero anticipa un repunte en la demanda, especialmente en Canarias. El calendario juega además a favor: la presencia del papa en Gran Canaria y Tenerife, prevista para junio, coincide con un periodo tradicionalmente más flojo, por lo que los profesionales del sector confían en que la visita sirva de impulso en plena temporada baja.

'Meet and greet'

La práctica del meet and greet se ha consolidado en la industria del entretenimiento, especialmente entre artistas de música, cine y deporte, como una forma de ofrecer experiencias únicas a sus seguidores y generar ingresos adicionales más allá de la venta de entradas. Así, cantantes de gran renombre como Katy Perry han ofrecido experiencias de meet and greet con precios que han superado los 2.400 dólares por persona para saludar y tomarse una foto con la artista. En cambio, en la visita del papa León XIV a España la dimensión económica es otra. Un escenario que sitúa la escala de inversión en los encuentros papales muy por encima de la que se ve en muchos encuentros de artistas.