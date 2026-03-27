Sanidad y las comunidades acuerdan buscar un nuevo mediador y evitar la próxima huelga de médicos

La huelga de médicos ha protagonizado el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aparcando otros puntos del orden del día. Sanidad y las comunidades han acordado buscar un nuevo mediador independiente, más allá del Foro de la Profesión Médica propuesto por este departamento, para evitar el próximo paro de médicos previsto en abril, según ha explicado este viernes la ministra Mónica García. Algunos consejeros, ha explicado, han propuesto esa figura la ejerza una organización de pacientes.

"Hemos acordado proponer una figura de mediación que sea reconocida por todas las partes, para seguir avanzando en los puntos de negociación que ya están acordados y para evitar la huelga", ha señalado García en la rueda de prensa posterior al CISNS. "Lo que han manifestado la mayoría de las comunidades es su preocupación legítima de las consecuencias que está teniendo en los pacientes la huelga. Y esperamos y anhelamos, por supuesto, y confiamos en que se desescale el conflicto, como así lo venimos manifestando desde hace mucho tiempo", ha añadido.

Reunión con los sindicatos

Las declaraciones de la ministra se producen tras la reunión celebrada este jueves, la primera desde que los médicos arrancaron con sus paros, entre el departamento que dirige Mónica García y los sindicatos. Un encuentro en el que se ha reabierto la negociación, dada por rota, entre ambas partes. Tras la reunión, la ministra confiaba esta misma mañana en que los sindicatos "cumplan" con su parte y desconvoquen la huelga contra el Estatuto Marco después de Semana Santa. Estos, por su lado, puntualizan que el calendario de movilizaciones "se mantiene intacto" y fijan el próximo paro del 27 al 30 de abril.

Aunque en principio Sanidad había fijado un pleno monográfico sobre la huelga el 9 de abril, la presión de varias comunidades ha forzado a incluir el paro de los facultativos en la reunión celebrada hoy. Las comunidades han llegado a la reunión con cifras que evidencian el impacto de las dos últimas semanas de huelga. El conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha aludido a 200.000 personas afectadas en la comunidad. "Es un problema que tiene que resolver ella. El Estatuto Marco lo tiene que resolver ella", ha reclamado.

En la misma línea, el conselleiro de Sanidade de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha instado a la ministra a "cerrar el melón que ella misma abrió" con la negociación del Estatuto Marco y, desde Madrid, la consejera Fátima Matute, le ha urgido a una solución que ponga fin a la huelga y le ha instado a abrir "un marco propio de negociación exclusivo y vinculante" con estos profesionales.

"Enorme distancia"

Pese al optimismo que destilaba el encuentro del jueves entre Sanidad y los sindicatos médicos, celebrado en un "clima de diálogo", este mismo viernes el Comité de Huelga echaba un jarro de agua fría sobre la esperanza de la ministra de que el paro se desconvoque pasada Semana Santa.

En un comunicado conjunto, el Comité de Huelga dice que el encuentro "ha servido únicamente para desbloquear la situación de ruptura de las negociaciones que se produjo el pasado mes de diciembre por parte ministerial y para retomar el diálogo, pero que las posturas aún se mantienen muy alejadas debido a la enorme distancia de planteamientos".

La eutanasia de Noelia

En otro orden de cosas, en la rueda de prensa posterior al CISNS la ministra, también ha tenido palabras para la muerte por eutanasia de Noelia Castillo. "Se ha puesto fin al sufrimiento de Noelia, ejerciendo su derecho a morir dignamente, así como contempla la ley de eutanasia. Lamentar a todas aquellas organizaciones ultras que la han estado acosando, que la han estado presionando hasta el último momento, solamente por ejercer su derecho a disponer de su propia vida y a disponer también de su muerte".

Noticias relacionadas

Ha señalado que en el Consejo Interterritorial de este viernes se llevaba "un manual de buenas prácticas en eutanasia, que no hemos podido aprobar, porque en el punto que nos hemos quedado (en alusión a la huelga), no ha dado tiempo a abordar el resto de los puntos, también la estrategia de cuidados paliativos y el mapa de recursos de cuidados paliativos", ha dicho.