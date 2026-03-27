El restaurante Qanat, ejemplo a seguir

La tafona y agroturismo Treurer de Algaida ha presentado oficialmente su restaurante, que ha bautizado con el nombre de Qanat, en referencia al legado islámico de las mines d'aigua.

El proyecto gastronómico empezó hace tres años con Jose Cortés como chef, Premi de Gastronomia Ciutat de Palma 2025, y tiene como eje central el aceite y el producto local, desde los cócteles, hasta los platos y la carta de vinos. "Durante este tiempo hemos consolidado nuestra oferta y la hemos reforzado", apunta Cortés, quien tiene a Llucia Cortés de mano derecha en los fogones, y a Miquel Barceló como responsable de sala. Barceló destaca que la oferta de vinos es íntegramente de Mallorca: "Apostamos por los cellers de aquí, como Can Majoral, Nave Rover o Blanca Terra; así como aperitivos de la isla como Amargéro de Can Cavall Blau".

Asistentes a la presentación del restaurante. / B. Font

En un momento convulso por la pérdida fundamental del sector lácteo de la isla, como Agama, o del cierre de empresas como Esplet, Qanat quiere ser un ejemplo a seguir.

Cortés justifica la propuesta local de la cocina y de las bebidas "porque los comensales de nuestro restaurante -mallorquines o visitantes- buscan degustar el entorno de la isla". Así, su oferta culinaria incluye desde entrantes como una coca de harina de xeixa con zanahoria cultivada en la isla y un toque de safarnària; croquetas de gamba roja (sin leche, elaboradas con una velouté del jugo de las cabezas del crustáceo) coronadas por un tártaro de la misma gamba; una versión de la porcella amb anfós, con un fondo oscuro elaborado con vino de Can Majoral; ensaïmada con cordero mallorquín con chocolate y pera; o postres como mel i brossat con helado de aceite y flor de sal.

La presentación ha contado con la presencia de autoridades como Margalida Fullana, alcaldesa de Algaida, quien ha destacado el atractivo de Treurer para el municipio; Joan Llabrés, director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, quien ha subrayado la calidad de la oferta culinaria; y Guillem Ginard, conseller insular de Turismo, quien ha recordado los versos del himno de Mallorca de Joan Alcover (de quien se celebra el centenario de su muerte), La Balanguera: "Sap que la soca més s'enfila com més endins sap arrelar", y los ha relacionado con la apuesta por el fruto de los agricultores y ganaderos de la isla, ya que permite crecer y progresar como sociedad.

Treurer cuenta con 3.000 olivos, 20 hectáreas y un agroturismo de ocho habitaciones abierto todo el año. Miquel Miralles, gerente de Treurer, apuntó que en el producto local buscan la calidad, no solo que se elabore en la isla, "porque también es nuestra meta en servicio hotelero y en elaboración de aceite". El restaurante dará servicio para unos 30 comensales, para los que se recomienda reserva previa.