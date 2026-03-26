Las monas de Pascua del Forn Fondo, del homenaje a Mallorca a las K-Pop

Las monas de Pascua de todos los tamaños, formas y colores lucen en el escaparate del centenario Forn Fondo, aunque este año las características pinceladas verdes y rojas de los siurells y la tradicional trama de la tela de llengos sobre el mapa de Mallorca destacan entre los huevos y figuras de chocolate y en varios de los crespells decorados para la ocasión.

Este homenaje a la isla es fruto de la colaboración del emblemático establecimiento de la calle Unió con la diseñadora de las joyas La Palmesana, cuyas piezas se centran en el mapa de Mallorca.

«Desde hace cuatro años colaboro con un artista o artesano y como surgió la oportunidad de hacerlo con ella, pensé que estos diseños tenían que estar relacionadas con la isla», explica la copropietaria del horno y repostera, Neus Llull.

Las monas «de colección» de ediciones anteriores contaron con el toque de los artistas Steve Afif, Carla Galmés y Cati Salom, pero no son los únicos dulces creativos que elabora Llull, porque «hay que pensar en los gustos de los niños», debido a que son los destinatarios principales de la tradición originaria de Cataluña y que suele regalar el padrino el Lunes de Pascua.

Monas para los niños

La también madre de dos niñas sabe «de primera mano» que están de moda personajes como las K-Pop, «la gran novedad de este año», además de los ya clásicos Stitch, Sony, la Patrulla Canina, Bola de Drac y Spiderman, por lo que los ha convertido en chocolate.

Y se ha animado también a crear calzado, «zapatos con tacón de princesa y botas Converse para quienes se acercan a la adolescencia», dice sobre las monas comerciales.

Por supuesto, en el Forn Fondo no faltan los sencillos huevos de colores o con adornos y las figuras de pollitos, gallinas y conejitos, por ejemplo.

Sin embargo, no venden «el antiguo pastel de mona, que consiste en un bizcocho con un huevo hervido en el centro. Era muy habitual hace 50 años, pero desde que el chocolate llegó a las pastelerías, fue disminuyendo la demanda hasta que dejamos de hacerlo», recuerda Llull.