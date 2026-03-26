Mallorca acoge la primera tienda Decathlon pop-up en Baleares: dónde está y cuándo abre

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha celebrado la apertura de Decathlon pop-up Magaluf, su primera tienda estacional en Baleares. Este nuevo punto de venta afianza la apuesta por la accesibilidad y la cercanía al acompañar a los deportistas durante los meses de mayor actividad deportiva.

Ubicado en la Av. Magaluf 6, este nuevo espacio de 162 m² está diseñado para dar respuesta a la demanda de la isla con una oferta adaptada centrada en deportes de agua, además de una cuidada selección de productos para disciplinas como fitness, deportes de montaña, running y nutrición deportiva.

En cuanto a servicios, el nuevo establecimiento ofrecerá recogida de pedidos online y el alquiler por días de paddle surf, ampliando las alternativas para disfrutar del deporte con mayor flexibilidad. Esta última iniciativa se enmarca en la estrategia de circularidad de Decathlon, que busca alargar la vida útil de los productos y ofrecer más opciones para la práctica deportiva.

El espacio contará con un equipo de colaboradores expertos y apasionados por el deporte, preparados para ofrecer un asesoramiento cercano y personalizado, según las necesidades de cada cliente.

Cuándo abre el nuevo Decathlon en Mallorca y cuál será su horario

Decathlon pop-up Magaluf abre sus puertas el 26 de marzo a las 12:00 horas y permanecerá abierto hasta mediados de octubre. El horario de la tienda será de lunes a domingo y festivos de apertura de 10.00 a 22.00 horas.

Daniel Martínez, responsable de Decathlon pop-up Magaluf, señala: “Durante estos meses, Magaluf reúne a miles de personas que disfrutan del deporte con entusiasmo. En Decathlon queremos ser parte de estos momentos e impulsar la práctica deportiva en la zona. Por eso, esta tienda nace con la ilusión de acompañar a cada deportista en la elección del material que mejor se adapte a sus necesidades, gracias a un equipo cercano y especializado que garantiza una experiencia inolvidable”.

La apertura de Decathlon pop-up Magaluf responde a la estrategia de la compañía de impulsar modelos de tienda estacionales, adaptados a las necesidades específicas de cada temporada.