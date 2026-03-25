Palma celebra esta semana la Fira d’Estocs con grandes descuentos en comercios locales

Palma acoge una nueva edición de la Fira d’Estocs, una de las principales iniciativas para dinamizar el comercio local, que vuelve con fuerza y una amplia participación del sector. Durante tres días, los comercios sacarán sus mejores ofertas a la calle y ofrecerán productos de temporada a precios especiales, convirtiendo distintos puntos de la ciudad en un gran espacio comercial abierto.

Horario y fechas

La Fira d’Estocs se celebrará los días 26, 27 y 28 de marzo, con actividad comercial durante toda la jornada, adaptada al horario habitual de los establecimientos.

En esta edición participan cerca de 150 comercios, lo que refleja el compromiso del tejido empresarial con el impulso del comercio de proximidad. De ellos, 34 establecimientos sacarán sus productos a la calle con mesas y expositores, creando un ambiente dinámico y atractivo para pasear y comprar.

Además, otros negocios han habilitado espacios dentro de sus locales con “corners” específicos de productos en promoción. Más de un centenar de comercios también colaboran en la difusión del evento mediante folletos y redes sociales.

Zonas comerciales

La feria se extiende por diferentes áreas de Ciutat, especialmente en el centro de Palma, con ejes como Jaume III, Passeig Mallorca, carrer Sant Miquel o Blanquerna. También llega a otros barrios como Els Geranis, Sindicat, Son Ferriol o Jacint Verdaguer, ampliando su alcance y acercando las ofertas a más residentes.

Desde PIMECO, su presidenta, Carolina Domingo, ha destacado que la feria demuestra la fuerza del comercio local cuando trabaja de forma conjunta y contribuye tanto a dinamizar la ciudad como a atraer visitantes. Además, ha subrayado que esta iniciativa no solo genera oportunidades de venta, sino que también da visibilidad a los comercios y refuerza un modelo de ciudad “viva, próxima y con identidad propia”.