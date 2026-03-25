Palma celebra esta semana la Fira d’Estocs con grandes descuentos en comercios locales
Consulta fechas, zonas participantes y todo lo que podrás encontrar en esta cita clave para comprar en la ciudad
Palma acoge una nueva edición de la Fira d’Estocs, una de las principales iniciativas para dinamizar el comercio local, que vuelve con fuerza y una amplia participación del sector. Durante tres días, los comercios sacarán sus mejores ofertas a la calle y ofrecerán productos de temporada a precios especiales, convirtiendo distintos puntos de la ciudad en un gran espacio comercial abierto.
Horario y fechas
La Fira d’Estocs se celebrará los días 26, 27 y 28 de marzo, con actividad comercial durante toda la jornada, adaptada al horario habitual de los establecimientos.
En esta edición participan cerca de 150 comercios, lo que refleja el compromiso del tejido empresarial con el impulso del comercio de proximidad. De ellos, 34 establecimientos sacarán sus productos a la calle con mesas y expositores, creando un ambiente dinámico y atractivo para pasear y comprar.
Además, otros negocios han habilitado espacios dentro de sus locales con “corners” específicos de productos en promoción. Más de un centenar de comercios también colaboran en la difusión del evento mediante folletos y redes sociales.
Zonas comerciales
La feria se extiende por diferentes áreas de Ciutat, especialmente en el centro de Palma, con ejes como Jaume III, Passeig Mallorca, carrer Sant Miquel o Blanquerna. También llega a otros barrios como Els Geranis, Sindicat, Son Ferriol o Jacint Verdaguer, ampliando su alcance y acercando las ofertas a más residentes.
Desde PIMECO, su presidenta, Carolina Domingo, ha destacado que la feria demuestra la fuerza del comercio local cuando trabaja de forma conjunta y contribuye tanto a dinamizar la ciudad como a atraer visitantes. Además, ha subrayado que esta iniciativa no solo genera oportunidades de venta, sino que también da visibilidad a los comercios y refuerza un modelo de ciudad “viva, próxima y con identidad propia”.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero
- De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià
- El Consell de Mallorca invierte más de 780.000 euros en la protección de yacimientos arqueológicos
- La Aemet avisa de un descenso de temperaturas en Mallorca: cota de nieve a 800 metros
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"