¿Dónde está la máquina viral que imprime postales por 1 euro en Mallorca?

Mallorca afronta la Semana Santa con previsiones turísticas que rondan el 70% de ocupación, en un contexto en el que los visitantes no solo buscan sol y playa, sino también experiencias auténticas y recuerdos diferentes. En paralelo, el precio de los souvenirs tradicionales sigue al alza, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas más económicas, originales y fáciles de transportar.

En este escenario ha irrumpido una curiosa iniciativa que se ha vuelto viral en redes sociales: una máquina que permite imprimir postales ilustradas por solo 1 euro. La propuesta, impulsada por El buzón de..., ya está presente en varios municipios y ha aterrizado recientemente en la isla.

El funcionamiento es sencillo: los usuarios insertan un euro, hacen girar la rueda y les aparece al instante una pequeña postal en formato de ilustración aleatoria sobre un elemento propio de la tradición mallorquina. Entre los diseños disponibles destacan imágenes icónicas como calas de aguas turquesas, una ensaïmada, dos personas bailando ball de bot o el histórico tren de Sóller.

Dónde está la máquina

El éxito ha sido inmediato. Miles de usuarios ya han guardado esta parada como imprescindible para su próxima visita a la isla, atraídos por su precio accesible y por el valor añadido de llevarse un recuerdo diferente, ligero y fácil de conservar. La máquina está ubicada en Cafesphere, en la Plaça de la Pescateria, 1, en pleno centro de Palma. Se ha convertido en un punto de paso tanto para turistas como para residentes curiosos.