¿Dónde está la máquina viral que imprime postales por 1 euro en Mallorca?
Una propuesta original y económica triunfa en redes a las puertas de Semana Santa y redefine el concepto de souvenir en la isla
Mallorca afronta la Semana Santa con previsiones turísticas que rondan el 70% de ocupación, en un contexto en el que los visitantes no solo buscan sol y playa, sino también experiencias auténticas y recuerdos diferentes. En paralelo, el precio de los souvenirs tradicionales sigue al alza, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas más económicas, originales y fáciles de transportar.
En este escenario ha irrumpido una curiosa iniciativa que se ha vuelto viral en redes sociales: una máquina que permite imprimir postales ilustradas por solo 1 euro. La propuesta, impulsada por El buzón de..., ya está presente en varios municipios y ha aterrizado recientemente en la isla.
El funcionamiento es sencillo: los usuarios insertan un euro, hacen girar la rueda y les aparece al instante una pequeña postal en formato de ilustración aleatoria sobre un elemento propio de la tradición mallorquina. Entre los diseños disponibles destacan imágenes icónicas como calas de aguas turquesas, una ensaïmada, dos personas bailando ball de bot o el histórico tren de Sóller.
Dónde está la máquina
El éxito ha sido inmediato. Miles de usuarios ya han guardado esta parada como imprescindible para su próxima visita a la isla, atraídos por su precio accesible y por el valor añadido de llevarse un recuerdo diferente, ligero y fácil de conservar. La máquina está ubicada en Cafesphere, en la Plaça de la Pescateria, 1, en pleno centro de Palma. Se ha convertido en un punto de paso tanto para turistas como para residentes curiosos.
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Entradas para el Real Mallorca - Real Madrid: esto cuesta una experiencia Premium en Son Moix
- Bajo una funda blanca y sin protección visible: así se encuentra almacenado el restaurado carro triunfal de Santa Catalina Tomàs
- La Autoridad Portuaria pide al Ayuntamiento de Palma un informe sobre el proyecto arquitectónico del nuevo Bar Pesquero
- Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"
- De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià
- El Consell de Mallorca invierte más de 780.000 euros en la protección de yacimientos arqueológicos