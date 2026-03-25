Grupo Cappuccino adquiere y reabre en Madrid el histórico Café Gijón

Grupo Cappuccino incorpora a su universo el Café Gijón, histórico establecimiento fundado en 1888 y situado en el Paseo de Recoletos, 21, con el compromiso de preservar la identidad, la memoria y la esencia que lo han definido a lo largo de más de un siglo.

Referente indiscutible de la vida cultural e intelectual de Madrid, el Café Gijón continuará siendo ese espacio emblemático que forma parte del imaginario colectivo de la ciudad. La incorporación al grupo responde a una voluntad clara de continuidad, basada en el respeto por su carácter histórico y su significado cultural.

La intervención y restauración han sido rigurosas y cuidadosamente planteadas, con el objetivo de actualizar el espacio y recuperar materiales y piezas con historia, sin alterar la atmósfera que lo ha convertido en un lugar único y reconocible dentro de una ciudad que siempre ha sentido el Café Gijón como propio.

Desde sus orígenes, el Café Gijón fue refugio de artistas, escritores y pensadores, convirtiéndose en uno de los grandes escenarios de la vida literaria madrileña, donde durante décadas se han cruzado ideas, conversaciones y generaciones.

En esta nueva etapa, el Café Gijón contará con una programación cultural vinculada al arte, la literatura, el cine y la música, concebida para seguir alimentando su vocación como punto de encuentro.

Grupo Cappuccino asume así la responsabilidad de garantizar la continuidad del Café Gijón, manteniendo intactos los valores que lo han consolidado como uno de los espacios más representativos de la vida cultural y social de Madrid. La reapertura del Café Gijón está prevista para finales de marzo de 2026.

Sobre Grupo Cappuccino

Grupo Cappuccino es una compañía creada y dirigida por Juan Picornell Rowe, quien hace más de 30 años dio vida al primer Cappuccino con una visión clara: crear espacios donde la experiencia, el diseño y la atmósfera formen un todo coherente.

Hoy, el grupo continúa desarrollando su actividad en enclaves privilegiados, manteniendo una identidad propia basada en el cuidado del detalle, la calidad del producto y una forma singular de entender y disfrutar la hospitalidad.

Grupo Cappuccino cuenta actualmente con presencia en distintos destinos nacionales e internacionales, con localizaciones en Mallorca (Palma, Valldemossa, Puerto Portals, Port d'Andratx y Puerto Portals), Ibiza, Marbella, Madrid, Valencia y Sevilla, así como en Gstaad, Suiza.

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A través de sus distintas marcas, Cappuccino Grand Café, Hotel Cappuccino, Lobster Sea Club, Tahini Japanese Club, Wellies Restaurant y Solleric Bar, el grupo desarrolla espacios con identidad propia, manteniendo una coherencia estética y conceptual en cada uno de sus proyectos.